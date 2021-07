Na bijna drie weken heeft Apple weer een nieuwe beta vrijgegeven. In iOS 15 beta 3 vinden we redelijk wat verbeteringen, maar we zien nog niet alle functies die Apple belooft voor iOS 15. We zetten de beste verbeteringen op een rij.

We hebben er misschien wat langer op moeten wachten dan we zouden willen, maar iOS 15 beta 3 brengt wel fijne verbeteringen met zich mee. Apple is duidelijk bezig met het ontwerp van Safari aanpassen en het toevoegen van handige functies aan de browser. Ook andere onderdelen van het systeem krijgen een verbetering.

#1 Verbeteringen in Safari

Er is veel om Safari te doen in deze betaperiode. Apple heeft het design flink veranderd ten opzichte van iOS 14. In iOS 15 beta 3 krijgt de browser weer wat finetuning. Langzamerhand komen we bij een betere versie van Safari. In beta 3 is het meteen te merken dat de browser een stuk soepeler werkt en minder vastloopt. Daarnaast zijn ook knoppen en vormen door de hele app verbeterd. Een prettige verandering is dat de adresbalk nu boven je toetsenbord zit wanneer je iets aan het typen bent.

Nieuw is de mogelijkheid om je vinger ingedrukt te houden op de adresbalk onderin. Je krijgt dan enkele snelle acties, zoals het herladen van de pagina en het kopiëren van de link. Deze toevoeging is prettig, want Apple heeft korte metten gedaan met de knoppenbalk onderin de browser. Op deze manier kun je toch nog wat sneller bij je knoppen.

Ten slotte heeft Apple de ververs-knop teruggezet in de adresbalk. Dat zie je zowel op de iPad als op de iPhone, maar je moet een iPhone wel horizontaal houden om het te zien. Mogelijk verandert Apple dit nog. Op dit moment moet je een pagina eerst op de “oude” manier herladen voordat de knop verschijnt, maar we verwachten dat dit gewoon een bug is.

#2 Snel zoeken in Safari

Een Safari functie die we graag apart benoemen is een hele handige: snel zoeken binnen websites. We bedoelen dus niet dat je een woord op een pagina kunt zoeken, want dat kan al langer. Nee, we bedoelen hier dat je via de zoekbalk van Safari gebruik kunt maken van de zoekmachine binnen een website. We leggen het even uit.

Stel, je komt regelmatig op iCulture.nl en je wil via de zoekmachine op onze website naar “iPhone 13” zoeken. Dan kun je vanaf iOS 15 de Safari zoekbalk openen en het volgende intoetsen: “iCulture iPhone 13”. Als suggestie krijg je “Zoek op iculture.nl naar iPhone 13”. Tik erop en je wordt meteen via onze eigen zoekmachine op de juiste zoekpagina gebracht.

Om dit te activeren hoef je slechts één keer de website te bezoeken. Daarna wordt de website opgeslagen en kun je vanaf iedere website de functie gebruiken. Je beheert de opgeslagen websites in de Instellingen-app.

Bekijk ook Webpagina in Safari doorzoeken op iPhone en iPad Ben je een webpagina aan het bekijken met een groot stuks tekst, maar ben je eigenlijk op zoek naar een enkel woordje? Dan kun je in Safari op iOS eenvoudig naar trefwoorden zoeken zonder dat je de hele pagina hoeft te lezen.

#3 Data overzetten naar nieuwe iPhone

Het bestaan van de functie was al bekend, maar nu zit er daadwerkelijk een knop voor in de Instellingen-app: gegevens overzetten naar een andere iPhone. Dit menu begeleidt je door het proces van het in gebruik nemen van je nieuwe iPhone. Wat er precies zal gebeuren wanneer je de functie gebruikt, is nog niet helemaal bekend. Op dit moment werkt de functie niet.

Deze functie bevat wel de mogelijkheid om een iCloud-backup te maken als je eigenlijk niet genoeg opslag hebt. Apple geeft je vanaf iOS 15 gratis tijdelijk extra opslag om een backup te maken en terug te zetten. Meer weten over verbeteringen voor iCloud in iOS 15? Check dan ons aparte artikel.

Bekijk ook Deze 10 verbeteringen komen naar iCloud in iOS 15 iCloud krijgt er in iOS 15 weer een hoop nieuwe functies bij. Ontdek hoe iCloud je leven nog makkelijker gaat maken met deze 10 verbeteringen.

#4 Gesproken navigatie-instructies pauzeren de autoradio

Ben je aan het navigeren met Apple Kaarten en luister je muziek via je autoradio? Dan biedt iOS 15 nu de optie om die audio tijdelijk te pauzeren wanneer je gesproken instructies krijgt. Hiervoor moet je auto wel ondersteuning bieden. Welke auto’s dat zijn, maakt Apple niet bekend. Het is een interessante functie voor degenen die muziek luisteren via de FM- en/of DAB-radio van de auto.

Je vindt de optie onder Instellingen > Kaarten > Gesproken instructies. Je kunt hier ook instellen of podcasts en audioboeken moeten pauzeren tijdens gesproken instructies en of je iPhone-scherm moet oplichten bij nieuwe instructies.

#5 Nieuwe actief voor achtergrondgeluiden in Opdrachten-app

De achtergrondgeluiden op je iPhone en iPad worden makkelijker in gebruik vanaf deze beta. Naast de Instellingen-app, kan ook de Opdrachten-app er nu iets mee aanvangen. Zo kun je allerlei automatiseringen maken voor de achtergrondgeluiden. Het is mogelijk om automatisch achtergrondgeluiden af te spelen en je lampen een rustige kleur te geven wanneer het bedtijd is.

Op dit moment zijn de instellingen nog in het Engels geschreven en zul je in het Engels moeten zoeken. Apple zal dit ongetwijfeld nog vertalen naar het Nederlands voordat iOS 15 voor het grote publiek beschikbaar is.

Bekijk ook Blijf gefocust met de achtergrondgeluiden op je iPhone en iPad Filter alle omgevingsgeluiden weg door naar achtergrondgeluid te luisteren. Deze nieuwe standaardfunctie is in iOS 15 en iPadOS 15 te gebruiken. Zo stel je het in!

#6 Verbeteringen voor Focus

Eén van Apple’s pronkstukken voor iOS 15 is de Focus-functie. Deze functie helpt je concentreren op je taken en je kunt meerdere ‘focussen’ instellen. In iOS 15 beta 3 heeft Apple enkele kleinere verbeteringen doorgevoerd. Zo vind je in de Instellingen-app nu extra uitleg over hoe anderen worden geïnformeerd over jouw huidige Focus-status. Verder hebben alle instellingen nu ook een eigen icoontje, zodat je ze sneller kan herkennen. Ten slotte voegt iOS 15 beta 3 een zoekveld toe in de lijst met contacten die jou tijdens een Focus mogen storen.

Bekijk ook Voorkom afleiding met de nieuwe Focus-functie in iOS 15 De iPhone en iPad krijgen een nieuwe Focus-functie, waarmee je meer controle hebt over de binnenkomende meldingen. Tijdens het werken, gamen en ontspannen kun je je zorgen dat je meer of minder notificaties binnenkrijgt. Zo werkt het.

#7 Nieuw ontworpen Muziek-widget

Liefhebbers van het Muziek-widget opgelet: deze heeft een nieuw ontwerp gekregen wanneer je muziek afspeelt of hebt gepauzeerd. Het widget neemt nu de kleur aan van de albumhoes. Het doet daarmee denken aan het widget van Spotify. Helaas is het (nog) niet mogelijk om je muziek vanaf het widget te pauzeren of vooruit te spoelen. Daarvoor moet je de Muziek-app openen door op het widget te tikken.

Overige verbeteringen in iOS 15 beta 3

Apple heeft naast deze verbeteringen ook nog enkele kleinere wijzigingen en toevoegingen aangebracht. Technisch gezien zijn er zelfs nog meer wijzigingen. Daarvoor verwijzen we je graag naar de release notes van iOS 15 beta 3.

Split View: Wanneer je Split View op de iPad opent, verschijnt bovenin je scherm een kleine melding met extra uitleg. Voorheen was het onduidelijk wat de bedoeling is. Livetekst: In plaats van “Tekstinvoer van camera” zie je nu enkel een Livetekst-icoon wanneer je de teksteditor opent. Dit scheelt veel ruimte, zeker op kleinere schermen. Zoek mijn: In de Zoek mijn-app vind je nu een plusteken boven je lijst met objecten, apparaten en vrienden. Hier kun je snel een item toevoegen. Meldingen: Veeg je een melding in het Berichtencentrum naar links, dan zijn de “Opties” en “Wis” knoppen nu duidelijker van elkaar gescheiden. Opdrachten: Je kunt nu tijdens het maken van een nieuwe opdracht in de Opdrachten-app stoppen met het aanmaken, zónder dat er een lege opdracht achterblijft. Dat is in iOS 14 nog niet zo geregeld. App Store: De App Store heeft een nieuw splash-screen met uitleg over nieuwe functies.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.