We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Apple TV+ Apple TV+ is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV+ 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis. live_tv Stream Apple TV+ Slow Horses (seizoen 3) Apple’s spionagesatire Slow Horses werd goed ontvangen en keert dit weekend terug voor het derde seizoen. Dit seizoen is gebaseerd op de derde roman in de Slough House-serie van Mick Herron, Real Tigers. Het begint met een Bond-achtige achtervolging door de straten van Istanbul. Daar loopt het al snel mis en Lamb (Gary Oldman), River (Jack Lowden), Standish (Saskia Reeves) en Diana (Kristin Scott Thomas) worden opnieuw betrokken bij een wereldwijde samenzwering. De eerste twee afleveringen zijn nu te kijken en de resterende vier afleveringen komen elke woensdag beschikbaar tot en met 27 december. Bekijken: Slow Horses op Apple TV+

Disney+ Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals. live_tv Stream Disney+ The Shepherd Op kerstavond vliegt een jonge piloot van de Britse luchtmacht naar huis over de Noordzee. Hij komt echter in de problemen wanneer zijn radio en apparatuur uitvallen en zijn vliegtuig bijna zonder brandstof komt te zitten. Net als het erop lijkt dat zijn dagen zijn geteld, brengt een mysterieuze barmhartige samaritaan hem in veiligheid.

Reservation Dogs (seizoen 3)

Het volledige derde seizoen van Reservation Dogs is nu eindelijk te kijken op Disney+. Dit is ook meteen het allerlaatste seizoen. In deze komische serie volg je een groepje jongeren in een reservaat in Oklahoma. Zij proberen genoeg geld te verzamelen om te vertrekken.

Icoon met afbeelding van TV Dit wil je zien! 💻 Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!

👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand

🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting

🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand

🧟‍♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Netflix Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt. live_tv Stream Netflix Obliterated (seizoen 1) Een team van speciale troepen verijdelt een complot in Sin City en bouwt een feestje. Maar als de ware dreiging opduikt, moeten ze snel nuchter worden om Las Vegas te redden. Spider-Man: Across the Spider-Verse Wanneer Miles Morales onverwachts bezocht wordt door Gwen Stacy, wordt hij meegezogen in een missie om alle universums te redden van een nieuwe vijand. Tijdens hun reis door het multiversum ontmoeten ze een nieuw team van Spider-People. 57 Seconds Wanneer een techblogger een interview krijgt met een techgoeroe en zijn leven redt, vindt hij een mysterieuze ring waarmee hij 57 seconden terug in te tijd kan gaan.

The Bad Guys en de foute feestdag

Alweer een leuke aanbeveling voor de feestdagen: The Bad Guys: A Very Bad Holiday, in het Nederlands vertaald als ‘de foute feestdag’. Deze 23 minuten durende prequel op de DreamWorks-speelfilm uit 2022 is nu te zien op Netflix. De Bad Guys uit de titel zijn Mr. Wolf, Mr. Snake, Ms. Tarantula, Mr. Shark en Mr. Piranha. Zij zijn gedwongen om de kerstsfeer nieuw leven in te blazen nadat ze de jaarlijkse Santa Claus-parade van de stad hebben verpest.

Family Switch

Komedies waarin mensen zijn verwisseld, zijn niets nieuws maar Family Switch op Netflix gaat nog een stap verder dan soortgelijke films zoals Freaky Friday en Big Josh. Family Switch is gebaseerd op het kinderboek ‘Bedtime for Mommy’ uit 2010 en draait om een man en een vrouw die geobsedeerd zijn door technologie en onvrijwillig van plaats wisselen met hun twee kinderen nadat een astrologische lezer hen op het verkeerde been zet. In de hoofdrollen zien we Jennifer Garner en Ed Helms. Luchtig vermaak voor wie even 90 minuten zijn zinnen wil verzetten.

Amazon Prime Video Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen. live_tv Stream Amazon Prime Video Candy Cane Lane Chris (Eddie Murphy) zet alles op alles om de wedstrijd voor beste kerstversiering te winnen. Daarvoor sluit hij een pact met een ondeugende elf, gespeeld door Jillian Bell, om zijn kansen op winst te vergroten. Haar magische spreuk heeft echter onverwachte gevolgen. Het bekende Amerikaanse kerstliedje ‘12 Days of Christmas’ wordt tot leven en veroorzaakt complete chaos in de hele stad. Met het risico de feestdagen voor zijn familie te verpesten, moeten Chris zijn vrouw Carol (Traccee Ellis Ross) en hun drie kinderen in een race tegen de klok proberen om Pepper’s betovering te verbreken, magische wezens te verslaan en Kerstmis voor iedereen te redden voor het te laat is…

Bottoms

In deze verfrissend oprechte en ordinaire komedie richten twee niet populaire schoolmeisjes (PJ en Josie) in hun laatste schooljaar een vechtclub op om cheerleaders aan te trekken. En hun bizarre plan werkt! Maar groeit het ze boven het hoofd?

HBO Max HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%. live_tv Stream HBO Max Bookie (seizoen 1 – aflevering 1 en 2) Een ervaren bookmaker vecht om te overleven te midden van de legalisatie van gokken, steeds labielere klanten en het snelle leven in Los Angeles. Charlie Sheen speelt de hoofdrol in Chuck Lorre’s nieuwste komedieserie die uit 8 delen bestaat. De eerste twee afleveringen van Bookie zijn nu beschikbaar om te streamen op HBO Max. De resterende zes afleveringen komen elke donderdag beschikbaar, steeds per twee.

Videoland Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is. live_tv Stream Videoland Alter Ego Vlaams mysterie waarin een man (Ward Kerremans) geplaagd wordt door een tragedie uit zijn jeugd: de plotselinge dood van zijn vriendin Romy. Een mysterieuze persoon doet hem echter plots aan alles twijfelen. Hij gaat wanhopig op zoek naar antwoorden over wat er destijds gebeurd is. Zijn zoektocht leidt hem naar de privébank Salvator, waar hij achter de gesloten deuren een verborgen wereld ontdekt. Te zien vanaf maandag 4 december bij Videoland, terwijl de Belgen al vanaf 1 december kunnen kijken via Streamz.

Pathé Thuis Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting! live_tv Stream Pathé Thuis Meg 2: The Trench Een onderzoeksteam komt tijdens het verkennen van de diepten van de oceaan meerdere bedreigingen tegen, waaronder een kwaadaardige mijnbouwoperatie. Ze moeten het opnemen tegen kollosale Megs en meedozenloze milieuplunderaars. Baghdad Messi De getalenteerde 11-jarige Hamoudi heeft één grote droom: op een dag net zo goed kunnen voetballen als zijn held Messi. Maar wanneer hij zwaargewond raakt bij een zelfmoordaanslag, moet hij vechten om zijn droom alsnog te kunnen bereiken.