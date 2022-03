iCulture Vandaag: dit was donderdag 24 maart 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 23 maart 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Heb je je oog laten vallen op de nieuwste iPad? Dan is onze iPad Air 2022 review echt wat je zoekt. We trokken het park in met deze tablet om te testen of het scherm ook buitenshuis nog goed leesbaar is en gingen thuis aan de slag om te ontdekken welke punten nu écht de moeite waard zijn. En er zijn nogal wat macOS Monterey 12.3 problemen, onder andere met gamecontrollers. Heb jij er last van? Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Er zijn nogal wat macOS Monterey 12.3 problemen, onder andere met gamecontrollers.

Uit de Mac Studio teardown blijkt nog maar eens dat SSD upgraden niet zo makkelijk is.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Twitter (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Je kunt nu gifs maken met de camera van je iPhone, meteen vanuit de Twitter-app.