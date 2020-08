We hebben al veel nieuws over iOS 14 behandeld, maar één app nog niet en dat is de Weer-app. In dit artikel lees je alles wat nieuw is voor de Weer-app in iOS 14.

Nieuwe functies voor de Weer-app in iOS 14

De Weer-app krijgt geen nieuw design, maar wel handige kleine functies die het gebruik net dat ene beetje beter maken. Overigens is er geen iPad app, want dat is volgens Apple topman Craig Federighi (nog) niet aan de orde. Apple wil eerst een manier bedenken om de beste weer-app voor iPad te kunnen maken. Maar dat betekent niet dat Apple helemaal stilgezeten heeft: de Weer-app krijgt in iOS 14 een aantal vernieuwingen. Een aantal zijn het gevolg van de overname van Dark Sky. Helaas zijn niet alle verbeteringen beschikbaar in Nederland.



#1 Meldingen van weerinstituten over slechte weersomstandigheden

Op verschillende plekken ter wereld krijgen gebruikers nu meldingen bij zwaar weer. Deze meldingen worden in Nederland vrijgegeven door het KNMI via MeteoAlarm.eu. Dit is de officiële website van de nationale weerdiensten van Europa die advies geeft over uitzonderlijk weer.

Wanneer je op een dergelijke melding tikt verschijnt een webpagina met eventueel een advies van het weerinstituut. We kunnen de melding verwachten bij zwaar onweer, code rood en misschien zelfs hittegolven. Je krijgt overigens geen pushnotificatie, dus je zult de Weer-app zelf moeten openen.

#2 Kans op regen: nu ook in de weersvoorspelling de komende dagen

Apple geeft nu ook de kans op regen aan voor de komende dagen. Dit was eerst slechts beschikbaar in de uurverwachting bovenin. Je zag dan bijvoorbeeld alleen een symbooltje met regendruppels, maar niet hoe groot de kans op regen is. In Nederland is deze voorspelling in percentages ook beschikbaar. Er is een andere handige functie wat neerslag betreft, maar dat is helaas nog niet beschikbaar in Europa.

In de Verenigde Staten biedt Apple nu nog meer gedetailleerde informatie over neerslag. Regent het, dan zie je nu op de minuut nauwkeurig wat de verwachting is voor het komende uur. Er staat eventueel ook bij hoe lang het in totaal nog duurt en of het later terugkomt. Deze informatie kan de app tonen dankzij Apple’s overname van weer-app DarkSky.

#3 Weer widget in iOS 14: zo werkt het

De grote feature van iOS 14 is de nieuwe widgetfunctie op het beginscherm. Ook de Weer-app van Apple heeft een eigen widget die je naar wens kunt aanpassen in formaat. Je kunt het Weer-widget bijvoorbeeld toevoegen aan je slimme stapel widget als je niet altijd het weer wil zien, maar er wel snel bij wil kunnen. De Weer-widget waarschuwt ook als het weer de volgende dag significant anders is, bijvoorbeeld veel warmer, kouder of natter.

Je kunt zelf bepalen welke locatie je laat zien, wat handig is als je vaak tussen twee of meer locaties reist. Het is uiteraard ook mogelijk om je huidige locatie te laten zien. Kies je voor de kleine widget die 2×2 apps groot is, dan zie je alleen de huidige situatie. De grotere widget van 2×4 laat de uurverwachting zien en het allergrootste widget van 4×4 toont ook nog eens de komende dagen.

#4 Weer-app toont nu exacter van welke locatie het weer getoond wordt

Als je het weer voor een grote stad als New York opzoekt, kan dit in het noorden totaal anders zijn dan in het zuiden van de stad. Ook in steden met microklimaten zoals San Francisco is dit verschil vaak groot. Om beter te laten zien voor welke locatie een weersvoorspelling geldt toont de Weer-app nu een straatnaam waarvan het weer getoond wordt. Je vindt dit helemaal onderaan de Weer-app.

Je ziet dit in de huidige versie van de iOS 14 beta alleen voor je huidige locatie, maar dit was eerder ook zichtbaar voor andere locaties. We verwachten dat je in de uiteindelijke versie van iOS 14 voor andere locaties een straatnaam ziet. De bovenstaande afbeelding is gemaakt met iOS 14 beta 2. Je kunt vanuit de Weer-app snel naar de betreffende locatie in Apple Kaarten.

