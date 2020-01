Een toekomstige versie van de iMac zou wel eens een andere vorm kunnen krijgen. Apple overweegt het apparaat een redesign te geven, waarbij de voorkant bestaat uit een enkele plaat van gebogen glas. Het display is erin verwerkt. Het uiterlijk van de iMac heeft al jarenlang een kenmerkend design, met het metalen voetje en de slanke behuizing waarin alle componenten zijn verwerkt. Maar na jarenlang aan hetzelfde hetzelfde design te hebben vastgehouden is het wel weer eens tijd voor wat innovaties. Apple blijkt erover na te denken. Vooral aan de voorkant valt er nog wel iets te verbeteren.



Tot nu toe zijn er alleen kleine verbeteringen en verfijningen doorgevoerd, door bijvoorbeeld de zijranden dunner te maken. Daardoor ziet het apparaat er nog dunner uit. Een patentaanvraag bij het US Patent and Trademark Office laat zien wat Apple als volgende stap kan doen. In het patent met de naam ‘Electronic Device with Glass Housing Member’ beschrijft het bedrijf hoe de toekomstige iMac uit een enkele gebogen glasplaat zou kunnen bestaan.

De Mac zou dan bestaan uit een glazen plaat, waarvan de onderkant gebogen is. Dit gedeelte staat op het bureau en bevat het toetsenbord, trackpad en ruimte voor een extra schermpje. Het glas draagt de complete constructie. Boven het scherm is nog ruimte voor een iSight-camera.

Het zou in eerste instantie betekenen dat de iMac geen traditionele verhoogde voet meer heeft, wat problemen kan opleveren omdat het scherm dan te laag staat om er comfortabel op te kunnen kijken. Ook kan zo’n glasplaat niet uit zichzelf rechtop staan. Apple stelt daarom voor om aan de achterkant een soort verzwaarde steun te maken. Deze steun kan dan ook meteen componenten bevatten, zoals poorten en stroomaansluiting. Het zou de voet wat meer gewicht geven, waardoor het stabieler is.

Je kunt ook de hoek van het scherm aanpassen door de positie ten opzichte van de voet te veranderen. Verder zou je de hoogte iets kunnen aanpassen. En je zou zelfs de kromming van het glas kunnen aanpassen, zodat je de Mac wat eenvoudiger kunt inpakken om het te transporteren. Of je zou het zelfs kunnen opvouwen voor makkelijk transport.

Apple heeft ook aan een andere oplossing gedacht, met twee glaspanelen die overlappen. Verder heeft Apple nog wat ideeën over het onderste gedeelte. Dit zou ook opklapbaar kunnen zijn, maar je zou er ook toetsenborden en dergelijke in kunnen steken, die je na gebruik naar achteren wegschuift, zodat ze in de voet verdwijnen. Sommige ideeën zijn al in andere patentaanvragen verwerkt.