iCulture Vandaag: dit was vrijdag 24 januari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 24 januari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Na flinke ophef rondom ondersteuning voor oude producten zegt Sonos sorry in een brief van de CEO. Maar er is meer rumoer, want Apple ziet universele lader niet zitten, zo laat het bedrijf weten. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Er komt een grote update van de agenda-app Fantastical, waarmee beter kan samenwerken en plannen.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Dropbox (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.1+) - Krijg sneller toegang tot mappen die met jou gedeeld zijn.