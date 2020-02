iMac van gebogen glas

Smit kreeg van de website LetsGoDigital de opdracht om een concept te maken op basis van het patent dat onlangs verscheen. Daarin wordt beschreven hoe Apple een iMac kan maken, bestaande uit één stuk gebogen glas. Dit is nu omgezet in een 3D render-animatie. Het ziet er prachtig uit, met een dunne laag glas en een design dat iedereen wel op zijn of haar bureau zou willen neerzetten.



Het patent verscheen in januari en heet ‘Electronic device with glass housing member’. Het beschrijft hoe Apple een glazen behuizing kan maken, waarvan het bovenste deel bestaat uit een display, met onderin ruimte voor invoerapparatuur. Beide delen zijn door een gebogen stuk met elkaar verbonden. Een patent is natuurlijk geen garantie dat Apple er inderdaad mee bezig gaat, maar als het wordt zoals in de video dan zien wij het wel zitten.

Het middelste deel van de glazen behuizing is buigzaam, zodat je het kunt aanpassen aan de gewenste kijkhoek. Dit kan ook handig zijn als je de Mac wilt meenemen, want dan kun je het onderste deel helemaal inklappen. Gebogen glas is niet nieuw. Het wordt al in architectuur gebruikt. Probleem is alleen dat glas als het eenmaal is afgekoeld, niet meer te buigen is. Daarom zou Apple in plaats daarvan kunststof gebruiken. Dit moet dan wel transparant zijn.

Bekijk ook Apple overweegt nieuw design voor de iMac, met enkele gebogen glasplaat Apple zou plannen hebben om de iMac een radicaal nieuw design te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een enkele laag glas. Het zou voor het eerst in lange tijd zijn dat de iMac een redesign krijgt.

Een groot nadeel van dit design is dat je het toetsenbord niet naar je toe kunt schuiven, waardoor het misschien niet zo comfortabel werkt. Zou jij ‘m op je bureau willen hebben, of vind je het te onpraktisch als alles uit één stuk bestaat?