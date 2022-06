iCulture Vandaag: dit was woensdag 29 juni 2022

Het is vandaag 15 jaar geleden dat de iPhone op de markt kwam. Wij blikken terug en vertellen waarom dit toestel zo revolutionair was, in een markt met gevestigde spelers. Wat voegde Apple toe? En wat verklaarde het succes? We vertellen 10 unieke eigenschappen, maar staan ook stil bij de punten waarop Apple te kort schoot. Tevens is op ons Instagram-account een fragment te zien van de reportage die de Telegraaf maakte over 15 jaar iPhone en waarin we geïnterviewd werden. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Er is een nieuwe versie van de Belkin 3-in-1 MagSafe-oplader, die geschikt is voor snelladen.

Apps

​

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

IKEA Home smart (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De IKEA Home Smart-app heeft nu een nieuwe manier om de TRÅDFRI signaalversterker toe te voegen aan de verbindingshub.

JUKE: Podcasts, Radio & Muziek (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - JUKE is er nu ook in een donkere modus. De app neemt de instellingen van jouw iPhone over.

​ DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - DigiD moet je voortaan opstarten met een pincode. Je kunt meteen je persoonlijke DigiD-gegevens inzien of wijzigen.

Sygic GPS-navigatie & Kaarten (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - iPhone als aanvullend beeldscherm voor je CarPlay, dankzij de functie SmartCam. ​