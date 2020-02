iCulture Vandaag: dit was donderdag 20 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 20 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Kunnen we binnenkort zelf kiezen welke standaardapps we gebruiken? Het lijkt er wel op: volgens een nieuw gerucht gaat Apple je meer vrijheid geven, zodat je bijvoorbeeld de default webbrowser en mailapp op je iPhone zelf kunt kiezen. Ook op de HomePod lijkt er meer vrijheid aan te komen, zodat je bijvoorbeeld Spotify kunt gebruiken. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De Arlo Pro 3 camera heeft HomeKit gekregen, maar op Secure Video zullen we nog even moeten wachten.

Carnaval 2020 komt eraan en dus hebben we de beste apps voor je op een rijtje gezet.

Microsoft wil de Defender antivirusapp ook voor iOS uitbrengen. Eerder kwam er al een versie voor de Mac.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NU.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bekijk je onderwerpen, meldingen en nieuwe reactie als ingelogde gebruiker van de NU.nl-app met het nieuwe notificatiecentrum.

HomePass for HomeKit (€3,49, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nieuw appicoon en meer opties.

HomeScan for HomeKit (€1,09, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Je raadt het al: ook HomeScan for HomeKit heeft een nieuw icoon.

HomeCam for HomeKit (€5,49, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 13.0+) - De HomeCam-app is compleet vanaf de grond opnieuw geprogrammeerd. Er zitten ook nieuwe functies in zoals auto cycle, alerts en het verbergen van camera’s.

/ , iOS 13.0+) - De HomeCam-app is compleet vanaf de grond opnieuw geprogrammeerd. Er zitten ook nieuwe functies in zoals auto cycle, alerts en het verbergen van camera’s. Waze navigatie & Live verkeer (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Ga je naar een plaats die meerdere ingangen heeft? Het is nu gemakkelijker om alle ingangen te zien en naar de juiste plek te rijden.