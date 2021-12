iCulture Vandaag: dit was woensdag 15 december 2021

Vandaag lees je in onze bijgewerkte review van de HomePod mini hoe handig die Nederlandse Siri nou eigenlijk is. Is het een verbetering of kunnen dingen toch nog beter? Er was ook ander nieuws vandaag. Zo gaat Videoland haar prijzen verhogen, laten we zien hoe het nieuwe Erfeniscontact in iOS 15.2 werkt en heeft Disney+ een leuke nieuwe functie. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Hoe bevalt de HomePod mini in 2021 met Nederlandse Siri? In onze volledig bijgewerkte HomePod mini review lees je het.

Apps

Met de Navi-app voor FaceTime krijg je live ondertiteling én vertalingen. Hoe handig is dat?

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Microsoft Teams (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - De uitrol van de versleutelde 1-op-1 gesprekken zijn begonnen.

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Het Opdrachten-tabblad is opnieuw ontworpen. je kan nu per rekening bekijken welke aankomende opdrachten gepland staan.