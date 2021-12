In de nieuwste update van de Disney+ app, die nu beschikbaar is, is ondersteuning voor SharePlay aanwezig. Bij de aankondiging van SharePlay tijdens WWDC liet Apple al doorschemeren dat Disney+ hiermee zou gaan werken. In de nieuwe update is het zover, zo kondigt Disney aan. Met SharePlay sta je met anderen in contact via FaceTime en kun je samen naar Disney+ kijken, ieder op een eigen apparaat.

Disney+ ondersteunt SharePlay in de nieuwste update

Het is belangrijk om te weten dat SharePlay alleen werkt als je de nieuwste versie van de Disney+-app hebt. Dat betekent minimaal versie 2.3.5. Wij hebben de update al kunnen downloaden, dus check de App Store of hij ook voor jou beschikbaar is. Iedereen waarmee je deze functie wil gebruiken, dient de nieuwste versie van Disney+ geïnstalleerd te hebben. Ook moet iedereen een abonnement hebben op Disney+. Je kunt dus niet anderen gratis laten meeliften op jouw account.

Het enige wat je hoeft te doen is een FaceTime-gesprek te starten en naar de Disney+-app te gaan. Er verschijnt vanzelf een melding in beeld om SharePlay te starten, waarna de andere gesprekspartners uitgenodigd worden. Het werkt met één-op-één gesprekken, maar ook met een groep tot 32 deelnemers.

Iedereen kan via SharePlay een eigen taal kiezen voor gesproken taal en ondertiteling. Dat worden dus geen licht-irritante momenten meer waarop jij graag zonder ondertiteling kijkt, en de ander met (of andersom natuurlijk 😉). Net zoals bij GroupWatch is SharePlay-ondersteuning niet beschikbaar voor gebruikers met een kinderprofiel. Dat is gedaan om te voorkomen dat iemand anders content deelt die Disney niet als kindvriendelijk heeft gemarkeerd.

Bekijk ook Samen kijken en luisteren met SharePlay in FaceTime: zo gebruik je het Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

Disney GroupWatch blijft bestaan

Voorheen kende Disney+ al een GroupWatch-functie. Het idee hiervan is hetzelfde als SharePlay, maar het is technisch beperkter. Zo werkt SharePlay moeiteloos op iPhones, iPads, Macs en zelfs op de Apple TV. Het maakt dus niet uit welk scherm jij graag gebruikt. GroupWatch werkt niet op alle apparaten en op de Mac heb je bijvoorbeeld de browser-versie van Disney+ nodig.

Omdat SharePlay niet werkt op Windows en Android, blijft GroupWatch nog steeds beschikbaar. Zowel met GroupWatch als SharePlay kunnen alle kijkers een film of serie pauzeren, doorspoelen of terugspoelen. Voor SharePlay is het belangrijk dat je een nieuwe software-versie op je apparaten hebt staan. Je moet minimaal iOS 15.1, iPadOS 15.1 of tvOS 15.1 hebben. Op moment van schrijven is de nieuwste versie voor deze apparaten versie 15.2.

Een opvallende afwezige in de ondersteuning voor SharePlay is Netflix. Het is nog onduidelijk of de streamingdienst werkt aan SharePlay-support.