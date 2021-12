Apple komt volgend jaar op Apple TV+ met een exclusieve documentaire over de muziek uit de James Bond-franchise. The Sound of 007 wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de bekende filmreeks.

Apple en James Bond lijken een goede match te zijn. Jaren geleden, nog ver voor de komst van Apple TV+, zou Apple al de rechten voor de James Bond-franchise willen bemachtigen. En na het meermaals uitstellen van de meest recente Bondfilm No Time To Die, gingen de geruchten dat de makers de film meteen op een streamingdienst uit wilde brengen, waar ook Apple mogelijk interesse zou hebben gehad. Zover is het niet gekomen, hoewel de Bond-documentaire In de huid van James Bond korte tijd wel gratis te zien was via de Apple TV-app. Nu is er toch sprake van een nauwe samenwerking. In oktober 2022 verschijnt de documentaire The Sound of 007 op Apple TV+.



The Sound of 007 op Apple TV+

Zoals de naam al verklapt gaat de documentaire over de iconische James Bond-muziek. Iedereen kent wel de themesong, maar elke film heeft ook zijn eigen track die door bekende artiesten zijn gemaakt. Vermoedelijk komen al deze tracks en andere muziek uit de serie in de documentaire voorbij. In de aankondiging zeggen de makers dat The Sound of 007 een kijkje ‘achter de lens’ laat zien. Interviews en speciaal archiefmateriaal van Dr. No tot de nieuwste No Time To Die zullen elkaar afwisselen.

De documentaire wordt volgens Deadline gemaakt door MGM, Eon Productions en Ventureland. De twee laatste zijn de producers van de eerdere documentaire Everything or Nothing: The Untold Story of 007, die uitgebracht werd ter ere van het 50-jarige jubileum van de filmreeks. The Sound of 007 verschijnt dus in oktober 2022 om het 60-jarige jubileum van de serie te vieren.

Apple heeft op Apple TV+ meerdere documentaires uitgebracht waar de focus ligt op muziek. Er zijn docu’s over Billie Eilish, Bruce Springsteen en de Beastie Boys. In onze wekelijkse rubriek met weekend kijktips geven we regelmatig tips voor films, series en docu’s die je kan kijken op Netflix, Apple TV+, Videoland, Amazon Prime Video en meer.