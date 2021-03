Weekend-kijktips: The Irregulars, Palm Springs en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Deze week geen nieuws bij Apple TV+, maar wel bij de andere diensten.

The Mighty Ducks: Game Changers (S01E01)

Te zien bij: Disney+

Zelf zijn we er niet zo gek op, een serie waarbij je elke week weer moet wachten op een nieuwe aflevering. Maar als liefhebber van de combinatie sport en humor kun je hier niet omheen. Dit is een nieuwe serie van Disney, over de 12-jarige Evan Morrow uit Minnesota en zijn ijshockeyteam, de Mighty Ducks.

De Ducks zijn van een underdog veranderd in een erg sterk ijshockeyteam. Als de 12-jarige Evan uit het team wordt gezet, is hij vastbesloten om samen met zijn moeder een eigen team van buitenbeentjes op te zetten. Gordon Bombay schiet hen te hulp. Vanaf nu verschijnt er elke week een nieuwe aflevering bij Disney+. Wie dit leuk vindt kan ook alle eerdere films en afleveringen uit de Mighty Duck-serie gaan bekijken.

Fantastic Four (3 films)

Te zien bij: Disney+

Bij Disney+ kun je dit weekend maar liefst drie films uit de Fantastic Four-reeks bekijken. Ze dateren uit 2005, 2007 en 2015 en zitten bomvol actie. Met hulp van vrienden bouwt de hoofdpersoon een portal naar een andere dimensie, maar door een ongeluk blijft er eentje achter, terwijl de anderen bovenmenselijke krachten krijgen. Vier jaar later keert de enige overlevende terug als een megalomane veroveraar en de anderen moeten hun krachten bundelen om hem te stoppen. Maar dat gaat niet zomaar, want ze zijn allemaal heel verschillend.

The Catch (S01 + S02)

Te zien bij: Disney+

Deze spannende serie biedt ook de nodige romantiek, dus je kunt er met z’n tweeën naar kijken. De serie dateert uit 2016 en 2017 en vertelt het verhaal van Alice Vaughan, een gerenommeerde privédetective uit LA die wraak wil nemen en zich daarbij door niets laat weerhouden.

The Irregulars

Te zien bij: Netflix

Een dramaserie waarin Sherlock Holmes en The Walking Dead samenkomen. Dit is een gloednieuwe Netflix-serie waarin een groepje jongeren misdrijven oplost op verzoek van dokter Watson en Sherlock Holmes. De serie geeft een duistere en bovennatuurlijke twist aan het bekende verhaal van Sherlock Holmes.

Bad Trip

Te zien bij: Netflix

Bad Trip is een komische speelfilm waarin Eric Andre en Lil Rel Howery op roadtrip gaan. Met grappen en verborgen camera-beelden is het een plezier om te kijken. Het is een wilde rit, zonder pretenties. Misschien ken je Eric Andre al van The Eric Andre Show, een grappige persiflage op talkshows. Deze keer komt de komiek tijdens zijn roadtrip nietsvermoedende voorbijgangers tegen die het verhaal kleur geven. Een aaneenschakeling van ongemakkelijkheden. Smakeloos, maar wel grappig.

A Week Away

Te zien bij: Netflix

Muzikale film, waarin een jonge crimineel een nieuwe liefde vindt tijdens een zomerkamp. De film volgt de door problemen achtervolgde tiener Will Hawkins (Kevin Quinn), die bij zijn arrestatie kan kiezen: naar de gevangenis, of naar een christelijk zomerkamp. Hij kiest het laatste en voelt zich daar eerst totaal niet op zijn gemak. Maar als hij het meisje (Bailee Madison) tegenkomt, verandert dat.

Nailed It! (S05)

Te zien bij: Netflix

Als je van bakken houdt, maar ook regelmatig wilt lachen. Dit is een programma waarin de slechtste bakkers allerlei ingewikkelde meesterwerken moeten nabootsen. Uiteraard mislukt dat constant en gaat alles de mist in. De jury kan er alleen maar om lachen – en jij ook.

Invincible

Te zien bij: Te zien bij: Amazon Prime Video

Een animatieserie waarbij wekelijks een nieuwe aflevering verschijnt. Van de bedenker van The Walking Dead. Een tiener wordt door zijn extreem sterke vader klaargestoomd voor een leven als superheld. Na The Walking Dead is er opnieuw een stripboek van Robert Kirkman bewerkt voor televisie. De animatieserie Invincible draait om de 17-jarige Mark Grayson (Steven Yeun). Zijn vader Omni-Man (J.K. Simmons) is de krachtigste superheld op aarde.

Palm Springs

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een komische dramafilm, waarin een man (Andy Samberg) zijn bezoek aan een bruiloft telkens opnieuw beleeft. Hij komt steeds iemand tegen die in dezelfde situatie zit. Hoofdpersoon is dertiger Niles (Andy Samberg), die in de Amerikaanse Amerikaanse Sonora-woestijn een bruiloft bijwoont. Steeds wordt hij weer wakker op 9 november, waar hij bij het zwembad met een biertje wacht tot de bruiloft moet gaan plaatsvinden. Dit wordt een sleur, totdat hij na een eindeloos aantal herhalingen iets begint met de chagrijnige zus van de bruid, Sarah (Cristin Milioti).

For Life (S02)

Te zien bij: Videoland

Een dramaserie over een tot levenslang veroordeelde man (Aaron Wallace, gespeeld door Nicholas Pinnock), die zich in de gevangenis heeft laten omscholen tot advocaat. Hij gaat vervolgens proberen om mensen te helpen die onschuldig vastzitten. Vorig jaar was het eerste seizoen al te zien op Videoland en nu kun je seizoen 2 kijken.

Worn Stories

Te zien bij: Netflix

Documentaireserie van Jenji Kohan, bekend van Orange Is the New Black. In deze serie vertellen mensen grappige en ontroerende verhalen over kledingstukken die voor hen erg bijzonder zijn.