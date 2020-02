iCulture Vandaag: dit was maandag 3 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 3 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het was een rustige nieuwsdag in de wereld van Apple, maar toch hebben we vandaag genoeg interessante artikelen voor je om in te duiken. Wat dacht je van deze Apple Music-tips, waarmee je alles uit de muziekdienst haalt. Welke kende jij nog niet? Ook laten we je zien wat de Apple Watch zonder iPhone nog allemaal kan en verwacht een bekende analist 10% lagere verkoopcijfers vanwege het coronavirus. Hoe heeft het coronavirus hier invloed op? We leggen het je uit!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Moeten we rekening gaan houden met tekorten? De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht 10% minder verkochte iPhones vanwege het coronavirus.

Apps en accessoires

Met deze apps zet je klantenkaarten op je iPhone en Apple Watch, zodat je ze altijd allemaal bij je hebt.

Gamen op de Apple Watch kan met deze leuke spelletjes.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Philips Hue Bluetooth (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nieuw in de Hue Bluetooth: timers instellen en in slaap vallen en wakker worden met je lampen.