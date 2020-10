iCulture Vandaag: dit was maandag 26 oktober 2020

Vandaag was er weer nieuws over de AirPods. Volgens bronnen komt Apple in 2021 met nieuwe AirPods en wij hebben onze verwachtingen voor je op een rij gezet. Want het zou gaan om meerdere nieuwe modellen, maar welke verbeteringen komen er? Ook leggen we je uit wat het nieuwe Ceramic Shield is en wat het verschil is tussen Haptic Touch en 3D Touch. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ben je over naar een iPhone 12, dan heb je mogelijk voor het eerst een iPhone met Haptic Touch. Wat zijn de verschillen met 3D Touch?

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ABN AMRO Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Direct inloggen in de app om meteen bij de juiste pagina uit te komen. Bijvoorbeeld als je doorgestuurd wordt vanaf de ABN AMRO-website of vanuit Google.

Truecaller (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Nieuwe functies om spammers te blokkeren. Ook is de SMS Filtering opnieuw ontworpen.

, iOS 11.0+) - Nieuwe functies om spammers te blokkeren. Ook is de SMS Filtering opnieuw ontworpen. Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Het uiterlijk van de bonuskaart is vernieuwd.

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Je kan nu inloggen bij Mijn Schiphol, zodat je je parkeerreserveringen kan bekijken.

TikTok - Trends Start Here (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Bekijk de nieuwste trending video’s met de nieuwe widgets in iOS 14.