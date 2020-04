iCulture Vandaag: dit was donderdag 30 april 2020

Vandaag nemen we alweer een blik in de toekomst met onze WWDC 2020 verwachtingen. Want ook al heeft Apple geen details gegeven hoe het evenement precies gaat plaatsvinden, er is al genoeg te zeggen over wat we in juni kunnen verwachten.

Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Dit zijn onze WWDC 2020 verwachtingen voor juni.

Er is een datalek in de NL-Alert-app ontdekt, waardoor de minister van justitie afraadt om de app nog langer te gebruiken.

Er staat een slimme speaker in 19 procent van de Nederlandse huishoudens.

Apps en accessoires

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Google Foto's (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Sneller backups maken.

, iOS 11.0+) - Sneller backups maken. Permanent Marker Stickers (€1,09, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nu met donkere modus en meer kleuren.

RISK: Global Domination (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Nieuwe kaart van Afrika.