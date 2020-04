iCulture Deals: aanbiedingen donderdag 30 april 2020

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.





20% korting bij Smartphonehoesjes

Bij Smartphonehoesjes krijg je nu 20% korting op het gehele assortiment bij een minimale besteding van €19,95. De korting geldt als je gebruikmaakt van de kortingscode STAYHOME-20 . Je vult de kortingscode in bij het afrekenen en de 20% korting wordt automatisch in rekening gebracht. De actie duurt tot en met dinsdag 12 mei, dus je hebt nog even de tijd om de kortingscode te gebruiken. Voor moederdag is er met de kortingscode MAMA-15 15% korting, dus je kunt beter de 20% code gebruiken.

Bekijken → 20% korting bij Smartphonehoesjes

Sandisk iXpand 128GB voor €35,59

De iXpand van Sandisk is een USB-stick voor je iPhone en iPad. Er zit een Lightning-aansluiting aan, terwijl je de andere kant gewoon in een computer kunt steken. Je kan daardoor eenvoudig bestanden of foto’s overzetten, bijvoorbeeld via de bijbehorende app. Elders kost deze zo’n €53, maar bij Amazon betaal je nu slechts €35,59.

Bekijken: Sandisk iXpand 128GB USB-stick voor iPhone en iPad voor €35,59

iPhone SE 2020 kopen

Je kunt nu de iPhone SE 2020 bestellen in Nederland bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. De eerste toestellen zijn op vrijdag 24 april geleverd. Wil je hem ook snel in huis hebben? Check dan ons artikel over levertijden en volop aan de gang. Dat betekent dat je hem nu kan bestellen en je vanaf vrijdag 24 april in huis hebt! Veel winkels hebben nog voorraad, maar als je hem de 24e wil hebben moet je zeker niet te lang wachten. Hieronder vind je de winkels waar je terecht kan. Lees ook meer in ons artikel over de iPhone SE 2020 bestellen