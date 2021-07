Google Maps heeft voor het eerst de nieuwe widgets voor iPhone en iPad uitgebracht. Je kunt met de nieuwe widgets snel checken hoe het verkeer in de buurt is, maar ook een route starten naar werk of een andere locatie.

Google Maps was lange tijd grootgebruiker van widgets op iPhone en iPad. In de oude widgetstijl vóór de komst van iOS 14 gebruikte Google Maps al vier soorten widgets: Local Guides, ov-tijden, reistijden en verkeer. Die zijn ook vandaag de dag nog te gebruiken in het aparte widgetoverzicht, maar nu heeft Google Maps voor het eerst widgets in de nieuwe stijl uitgebracht voor je beginscherm in iOS 14 en nieuwer. Het gaat vooralsnog om twee widgets: check het verkeer in de buurt en start snel de navigatie.



Google Maps widgets voor je beginscherm

Het gaat om twee soorten formaten. Er is een kleine widget genaamd Verkeer onderweg?. Deze toont een klein kaartje van je huidige locatie en laat zien hoe druk het is in de wegen om je heen. Met een tik op de widget open je Google Maps en bekijk je het grotere plaatje en interessante locaties in de buurt. Als je snel wil navigeren, kun je de grotere Plaatsen in de buurt vinden-widget gebruiken.



De widgets van Google Maps, met rechtsonder de grote widget van Apple Kaarten.

De grotere widget van het middelformaat toont een zoekbalk waarmee je meteen naar de zoekfunctie van Google Maps kan gaan. Daaronder vind je vier knoppen: Thuis, Werk en twee andere voor handige locaties, zoals Restaurants en Hotels. Vanuit deze widget kun je dus meteen een route maken. Je hoeft alleen nog maar op Starten te tikken en je kan rijden.

In vergelijking met de oudere widgets ontbreken er dus nog wel wat opties. Maar gelukkig lijkt het erop dat Google nog meer op de planning heeft. In de releasenotes spreekt Google over ‘een eerste set startschermwidgets’, wat suggereert dat er aan nog meer widgets gewerkt wordt. Apple Kaarten heeft momenteel drie widgets in drie verschillende formaten, waarmee je je huidige locatie bekijkt, de zoekfunctie gebruikt of navigeert naar een relevante locatie gebaseerd op het moment van de dag.

