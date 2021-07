Na een meermaals verlengde proefperiode is voor veel mensen het moment aangebroken dat voor Apple TV+ betaald moet worden. Heb jij er geld voor over? Zit je nog steeds in de proefperiode, of ben je al eerder afgehaakt? Laat het weten in onze poll!

Betalen voor Apple TV+?

Apple TV+ is de streaming tv-dienst van Apple, waar je voornamelijk eigen producties vindt. De dienst moest daarom met een achterstand beginnen ten opzichte van Disney+ en Netflix, die met bestaand materiaal hun catalogus al behoorlijk kunnen vullen. Vandaar dat je de eerste maanden gratis kreeg, bij aankoop van een nieuw Apple-product. Daarna werd de proefperiode meermaals verlengd. Het is nog steeds mogelijk om bij aankoop van een nieuw product een tijdje gratis naar Apple TV+ te kijken, maar voor veel mensen was het in juli toch echt afgelopen: je moet vanaf nu gaan betalen. Wij zijn benieuwd hoeveel mensen dat doen.



Eind oktober 2020 zou voor de eerste groep gebruikers het gratis jaar Apple TV+ aflopen. Maar gelukkig kon je langer gratis blijven kijken. Aanvankelijk werd het verlengd naar februari 2021 en daarna volgde een verlenging tot juli 2021 , zonder dat je hoefde te betalen. Begin dit jaar bleek nog dat 62 procent van de kijkers in de proefperiode zat, dus er is ook grote groep mensen die gewoon betaalt. Maar geldt dat ook voor de prijsbewuste Nederlanders en Belgen?

In onze poll kun je het laten weten! We zijn benieuwd.

Je kunt Apple TV+ tegenwoordig kijken op bijna elk apparaat dat je in huis hebt, van smart tv tot spelconsole en uiteraard ook op je Mac, iPad en iPhone. Alleen op de Apple Watch grijp je nog even mis. En met shows als The Morning Show en Ted Lasso heeft Apple wel een paar successen weten te scoren. Maar is dat genoeg om jou over te halen €4,99 per maand te betalen? Voor die prijs kun je overigens wel met een gezin van 6 personen kijken.