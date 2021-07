Apple biedt al een mogelijkheid om gratis naar Apple TV+ te kijken, maar de meest gulle aanbieding komt momenteel van Sony. Het bedrijf kondigt vandaag een nieuwe actie aan voor PlayStation 5-bezitters. De actie duurt een jaar en aanmelden is een fluitje van een cent.



PlayStation 5 bezitters krijgen 6 maanden Apple TV+ cadeau

Sinds eind vorig jaar is de Apple TV-app ook beschikbaar op PlayStation 4 en PlayStation 5. Voor die laatste console heeft Sony nu een actie aangekondigd. Iedereen met een PlayStation 5 kan zes maanden lang gratis en onbeperkt naar Apple TV+ kijken.

Het leuke is dat de actie ook geldt als je al gratis abonnee bent of direct betaalt voor Apple TV+. Ben je abonnee van Apple One, dan kun je helaas geen gebruikmaken van de actie.

Om je zes maanden Apple TV+ te claimen, heb je een PlayStation Network-account en Apple ID nodig en doe je het volgende:

Zoek de Apple TV-app op de PlayStation 5 of ga naar Alle apps in het Media-scherm. Download de app als je dat niet al gedaan hebt. Open de Apple TV-app. Log in met je Apple ID. Claim je zes maanden gratis Apple TV+.

Als je eenmaal geabonneerd bent, kun je ook op al je andere apparaten naar Apple TV+ kijken, bijvoorbeeld op de iPhone, iPad of Apple TV. Je hebt vanaf nu tot 22 juli 2022 de tijd om van de actie gebruik te maken.