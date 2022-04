Sony WH-1000XM5 op komst

Volgens sommige audioliefhebbers maakt Sony de beste noise cancelling hoofdtelefoons, al blijft het een onderwerp waarover de meningen sterk uiteen lopen. Feit is wel dat de WH-1000XM3 en WH-1000XM4 extreem goed zijn verkocht, terwijl ze een stuk goedkoper zijn dan Apple’s AirPods Max. Nu lijkt er een opvolger op komst. Renders van de Sony WH-1000XM5 zijn online verschenen, waaruit blijkt dat de hoofdtelefoon een ander design krijgt. Het uiterlijk wordt minimalistischer, met gladdere oppervlakken, grotere oorschelpen en een bredere hoofdband voor comfortabeler dragen. Je kunt kiezen uit zwart of zilver. Wat ook opvalt: de scharnieren waarmee je de hoofdtelefoon compact kon opvouwen, lijkt op de renders niet aanwezig. De aan/uitknop wordt vermoedelijk vervangen door een schuifknop en de Custom-knop heet nu NC/Ambient. De informatie werd gelekt via de Duitstalige site TechnikNews.



De XM2, XM3 en XM4 lijken sterk op elkaar, terwijl Sony bij de WH-1000XM5 een iets andere weg inslaat. Technisch gezien zijn er ook verbeteringen: een accuduur van 40 uur bij gebruik van ruisonderdrukking en dat is 10 uur ten opzichte van de XM4. Opladen lukt in 3,5 uur en dat is een halfuur korter dan voorheen. De ANC wordt nu aangedreven door drie microfoons en twee chips, terwijl dat eerder nog één was. Sony heeft ook de drivers vernieuwd en de Bluetooth-versie verhoogd naar 5.2. Een 3,5mm- en usb-c-aansluiting en een luxe opbergdoos maken de hoofdtelefoon compleet.

De Sony WH-1000XM5 kan elk moment worden aangekondigd, voor een nog onbekende prijs. Zijn voorganger kwam voor net iets onder de 400 euro op de markt, maar is ondertussen een stuk goedkoper geworden. De WH-1000XM5 werd eerder al gespot bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC.

Sony of Apple?

Deze Sony-hoofdtelefoons zijn een belangrijke concurrent voor de Apple AirPods Max, als je op zoek bent naar een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Er zijn momenteel nog geen geruchten dat er een nieuwe versie van de AirPods Max op de markt komt, zelfs niet over nieuwe kleuren. Wel waren er in het begin geruchten dat Apple op het huidige model meerdere features heeft moeten weglaten, zoals verwisselbare hoofdband en een sportief model. Mogelijk komt dit nog uit in een toekomstige update. Verder zou ondersteuning voor lossless Apple Music erg welkom zijn en dat is met een software-update waarschijnlijk niet te realiseren.

Huidige prijzen WH-1000XM4:

Huidige prijzen WH-1000XM3: