Dit artikel wordt je aangeboden door Mediamarkt. Lees onze disclaimer

Apple-deals bij MediaMarkt

Vanaf vandaag tot en met zondag 26 januari 2020 is het bij MediaMarkt weer BTW Weg Ermee. Apple-producten zijn uitgesloten van de actie, maar speciaal voor de Apple-fans heeft MediaMarkt een selectie van aanbiedingen gemaakt. Wij hebben deze deals voor je op een rijtje gezet, zodat je in één oogopslag ziet welke aanbiedingen het meest interessant zijn.

Twijfel je al een tijdje over de aanschaf van een MacBook Pro? Droom je altijd al van een eigen iPad? Dan is nu misschien wel het goede moment, want je kan nu tot €50,- besparen op een MacBook Pro uit 2019 en zo’n €27,- op de iPad Air 2019.

Dit zijn de MacBook- en iPad-deals die we aanraden:

Dit zijn ook interessante deals:

Bekijk alle Apple-deals op MediaMarkt.nl

Dit artikel wordt je aangeboden door Mediamarkt. Lees onze disclaimer

Dit artikel bevat verwijzingen naar diverse winkels. Als je via de links bestelt steun je daarmee iCulture, waarvoor we je alvast enorm willen bedanken. We worden niet gesponsord door de genoemde bedrijven.

Let op: de genoemde aanbiedingen hebben een beperkte geldigheidsduur. Controleer dus goed of de game/app nog steeds gratis en/of voor de aanbiedingsprijs wordt aangeboden. De eerstgenoemde prijs is steeds de actuele prijs uit de App Store. In sommige gevallen kan de actuele prijs hoger uitvallen als de ontwikkelaar daarvoor kiest. iCulture aanvaardt geen aansprakelijkheid voor prijsafwijkingen.