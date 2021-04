Apple brengt ‘Find My Certification’-app uit voor accessoiremakers

Het openstellen van Apple's Zoek mijn-netwerk is weer een stapje dichterbij. Apple heeft de 'Find My Certification Assistant'-app uitgebracht waarmee accessoiremakers kunnen gaan testen.

TechCrunch werd ingefluisterd over het bestaan van de nieuwe app. De Find My Certification Assistant-app is niet bedoeld voor gewone consumenten, maar voor accessoiremakers zoals Tile. Zij kunnen binnenkort gebruik maken van het Find My-netwerk van Apple om bijvoorbeeld accessoires terug te vinden met hulp van anderen. Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple al aan dat het Find My-netwerk straks ook door anderen gebruikt kan worden.



De accessoiremakers kunnen de app gebruiken om alvast trackers te testen. Dit kunnen ‘sleutelhangers’ zijn die je aan een tas hangt, maar er zijn ook makers van koptelefoons die een dergelijke functie hebben ingebouwd. SkullCandy doet dit bijvoorbeeld in samenwerking met Tile. Er zijn al enkele bedrijven die hebben aangekondigd mee te willen doen. Belkin is als trouwe partner van Apple ook van de partij. Zij zullen de SoundForm Freedom-oordopjes geschikt maken voor het Find My-netwerk. Je kunt dan in de Zoek mijn-app zien waar je de oortjes hebt verstopt. Bij Apple’s eigen producten bij sommige Beats-producten werkt dit al.

Met honderden miljoenen Apple-producten die momenteel in gebruik zijn, is de kans dat er een Apple-gebruiker in de buurt is vrij groot. Apple zorgt voor de beveiliging en voor de end-to-end encryptie, zodat je je spullen veilig kunt terugvinden zonder dat je privacy in gevaar komt.

Bekijk ook 'Apple wil 'Zoek mijn'-netwerk openstellen, maar stelt strikte beperkingen' Ontwikkelaars kunnen vanaf iOS 14 gebruikmaken van de 'Zoek mijn'-functies van de iPhone en andere apparaten. Maar er gelden veel beperkingen, blijkt nu uit een gelekt document.

Mogelijk wordt de functie in iOS 14.5 geïntroduceerd. Deze bevindt zich nu nog in betafase, maar we verwachten ‘m later deze maand voor iedereen met een geschikt toestel.