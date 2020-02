iCulture Vandaag: dit was dinsdag 18 februari 2020

Het is nationale Drink Wijn Dag en daarom hebben we enkele interessante artikelen voor wijnliefhebbers met een iPhone. En als je een avondje gedronken hebt, kun je het beste en taxi, bus of trein pakken om naar huis te gaan. Met Apple Kaarten kun je ov-routes plannen en wij laten je zien hoe je dat doet. Verder deden we onderzoek naar oude telefoons en hoe we daar beter mee om kunnen gaan, met het milieu in het achterhoofd. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Met deze wijnapps voor iPhone kan elke wijnliefhebber uit de voeten.

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

ABN AMRO Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Het overzicht met de af- en bijschrijvingen is overzichtelijker gemaakt. Zo zie je nu op welke dag van de week de transactie plaatsgevonden heeft.