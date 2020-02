watchOS 6.1.3 met bugfixes beschikbaar

Apple is nog druk met het testen van de beta van watchOS 6.2, maar dat weerhoudt Apple er niet van om tussentijds nog een bugfix-update uit te brengen. De update lost mogelijk enkele problemen op, waaronder die met de meldingen voor onregelmatig hartritme.



De update is pas net beschikbaar, waardoor we nog niet goed kunnen inschatten welke bugfixes er allemaal in verwerkt zitten. Het gaat in ieder geval om een belangrijke fix voor de meldingen met onregelmatig hartritme. De Apple Watch houdt in de achtergrond je hartritme in de gaten en kan waarschuwingen geven als deze zonder aanleiding onregelmatig zijn. Dit kan helpen bij het vroegtijdig constateren van atriumfibrilleren. De melding zou voor gebruikers in IJsland niet goed werken. Waarom dit specifiek voor die groep niet goed werkt, is niet helemaal duidelijk.

In ieder geval zou het met ingang van watchOS 6.1.3 weer goed moeten werken. Ondanks de focus op een bugfix voor gebruikers uit IJsland, wordt de update wereldwijd uitgebracht. Tegelijkertijd is watchOS 5.3.5 vrijgegeven, specifiek voor Apple Watch-gebruikers die het horloge gekoppeld hebben aan een iOS 12-toestel, zoals de iPhone 6.

watchOS 6.1.3 release notes Deze update bevat verbeteringen en oplossingen voor problemen, waaronder een oplossing voor een probleem dat ertoe leidde dat de functie voor het melden van een onregelmatig hartritme niet werkte zoals verwacht voor eigenaars van een Apple Watch in IJsland. Sommige functies zijn niet in alle landen of regio’s beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/nl/watchos/feature-availability/ Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update de volgende website: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 6.1.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf (vanaf watchOS 6):

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

