iCulture Vandaag: dit was dinsdag 13 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 13 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple bracht vandaag onverwacht een nieuwe Battery Pack voor de iPhone 12 uit en een een serie nieuwe hoesjes voor de AirTag. Vooral de batterij is interessant, want er zit vanaf nu geen hoesje meer aan vast en dat betekent dat je ‘m ook kunt meenemen naar toekomstige iPhones met MagSafe. Ook verschenen vandaag de Release Candidates van iOS 14.7 en meer, wat erop duidt dat deze update snel beschikbaar komt. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



​ Apple heeft een nieuwe MagSafe Battery Pack en hoesjes voor de AirTag uitgebracht.

​ Darkroom: Foto- & video-editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Nu met nieuwe Grain-schuifknop.