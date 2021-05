Apple heeft de nieuwste beta van macOS Big Sur 11.5 beschikbaar gesteld. Zitten er nog nieuwe functies in? Dat weten we snel genoeg!

Apple gaat gewoon door met nieuwe betaversies, want Big Sur is nog niet helemaal af. Veel nieuwe functies verwachten we echter niet in de nieuwste beta van macOS 11.5, aangezien binnenkort WWDC 2021 losbarst. Apple zal de écht leuke functies willen bewaren voor de opvolger macOS 12. Toch valt er in macOS Big Sur 11.5 nog genoeg te testen.



Meest recente macOS Big Sur 11.5

macOS Big Sur 11.5 Beta 1

19 mei 2021 – De eerste beta van macOS Big Sur 11.5 is beschikbaar voor ontwikkelaars.

macOS Big Sur 11.5 beta downloaden

Voor de beta van macOS Big Sur 11.5 is een macOS betaprofiel nodig. Je vindt het macOS 11.5 betaprofiel in Apple’s Developer Portal. Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS. De publieke beta van deze nieuwe versie verwachten we binnenkort.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn macOS 11.5 Big Sur beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 11.5 Big Sur-beta’s voor ontwikkelaars:

macOS 11.5 Beta 1: 19 mei 2021 (verschenen, buildnummer 20G5023d)

macOS 11.5 definitief: juni/juli (verwacht)

Over macOS Big Sur

macOS Big Sur is een grote update voor de Mac. Het zit boordevol nieuwe functies, zoals een compleet nieuw design dat meer op iOS werkt, vernieuwingen voor alle standaardapps en meer opties om Catalyst-apps te maken. Safari heeft een ‘privacy report’ en een aanpasbaar beginscherm. Ook is het Bedieningspaneel naar de Mac gehaald en lijkt de Finder meer op de Bestanden-app van iOS. Alles wat er nieuw is in macOS Big Sur lees je in een apart artikel.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 11 ook op een aparte partitie installeren.