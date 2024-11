The Real Housewives of Amsterdam (seizoen 3)

Wat begon met The Real Housewives of Beverly Hills in 2008, kreeg meer dan 30 nationale en internationale varianten en een hele rits spin-offs. Het concept is simpel, we volgen de levens van een groep steenrijke vrouwen en het wel en wee binnen hun sociale kring. We zien hoe de deelneemsters samen luxe reizen maken, decadente feesten bezoeken en benevelde onderonsjes hebben in hun miljoenenvilla’s. Dat gaat gepaard met drama, veel drama. Aan het einde van ieder seizoen is er een ‘terugkommoment’, waarbij een presentator de dames nog eens flink aan de tand voelt over alle onderlinge gebeurtenissen. Het resultaat: nog meer drama.

Vanaf donderdag 28 november kijk je het splinternieuwe derde seizoen van The Real Housewives of Amsterdam.