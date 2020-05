Een aantal iPhone-gebruikers klaagt al een tijdje over een bug met FaceTime, waardoor videobellen via Wi-Fi niet mogelijk is. FaceTime schakelt automatisch naar 4G. Heb jij hier ook last van?

Nu er nog altijd maatregelen gelden voor fysiek contact met vrienden en familie, blijven FaceTime en andere videobel-apps nog altijd een belangrijk hulpmiddel om in contact te blijven. Het is daardoor des te vervelender als FaceTimen niet lukt zoals je verwacht. Een aantal iCulture-lezers meldt problemen met FaceTime in combinatie met Wi-Fi. Ook op Apple’s supportforum loopt al een tijdje een topic over dit probleem, waarbij FaceTime wisselt van Wi-Fi naar 4G zodra je een gesprek start. Heb jij hier ook last van?



‘FaceTime wisselt van Wi-Fi naar 4G in iOS 13’

Het lijkt er in eerste instantie op dat het probleem alleen bij de nieuwste iPhone 11-serie speelt, maar volgens meerdere berichten is het probleem wijder verspreid. De eerste berichten over deze bug stammen namelijk al uit juli, ten tijde van de beta van iOS 13. Het lijkt dus niet uit te maken of je nu de nieuwste iPhone hebt of een wat ouder model. Een tijdelijke oplossing voor dit probleem lijkt het uitschakelen van de 4G-verbinding via het Bedieningspaneel te zijn, waardoor je FaceTime forceert om weer naar Wi-Fi te gaan.

Een andere iCulture-lezer meldt dat hij vaak een zwart scherm bij FaceTime krijgt. In dit geval is de mobiele verbinding voor FaceTime uitgeschakeld. Bij het wisselen naar de iPad gaat het dan weer wel goed. Het lijkt erop dat dit probleem gerelateerd is aan het wisselen naar 4G.

Het is nog onduidelijk waar dit probleem precies door veroorzaakt wordt en hoe wijdverspreid het is. Als je een beperkte databundel hebt en vaak FaceTimet, kan deze bug erg vervelend zijn. We zijn daarom benieuwd of jij ook last hebt van dit probleem. Laat je ervaringen weten in onze poll.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Heb je andere problemen met FaceTime? Heb je bij FaceTime geen beeld of hoor je geen geluid tijdens een FaceTime-gesprek? In onze tip lees je over mogelijke oplossingen voor dergelijke problemen.