De iPhone krijgt binnenkort ondersteuning voor het gebruik van externe flitsers via de Lightning-poort. Dit zal gaan via het speciale Made for iPhone-programma (MFi). Eerdere flitsers moesten andere methoden gebruiken, zoals een koppeling via Bluetooth.

Externe flitsers voor iPhone via MFi-programma

Apple lijkt veel moeite te steken in het verbeteren van de camera’s in de iPhone. Zo kreeg de iPhone 7 Plus als eerste een dubbele camera en zitten we nu op drie camera’s met de iPhone 11 Pro. Ook softwarematig worden steeds verbeteringen toegevoegd voor betere foto’s in het donker en een groter zoombereik. Binnenkort komt er nog een extra mogelijkheid bij: dan kunnen accessoiremakers ook externe flitsers uitbrengen die via de Lightning-poort van je iPhone werken.



Het zou alleen gaan om flitsers voor de iPhone 11 (Pro) en nieuwer. De reden hiervoor is nog niet helemaal duidelijk, maar wij vermoeden dat het met de stroomtoevoer te maken heeft. MFi-accessoires kunnen namelijk stroom van de iPhone afnemen om te kunnen werken. Op die manier heb je geen (losse) batterijen nodig in de accessoires.

Het zou kunnen dat de iPhone 11 (Pro) op dit moment het enige apparaat is dat genoeg batterijsterkte heeft om een flitser goed te kunnen gebruiken. Flitsers voor professionele camera’s verbruiken immers redelijk wat energie.

Er bestaan nu al flitsers voor de iPhone, maar die werken allemaal via Bluetooth omdat er simpelweg nog geen ondersteuning voor Lightning is. Een voorbeeld hiervan is de Lume Cube, die je vastmaakt aan je telefoon.

Bekijk ook MFi: alles over Apple's keurmerk voor accessoires Het Apple MFi-programma zorgt ervoor dat je goedgekeurde accessoires kunt vinden. In deze uitleg lees je wat MFi betekent en hoe de certificering bij Apple werkt.

Wat kun je met een externe flitser op de iPhone?

Sinds 2010 zit er een ingebouwde flitser op de iPhone. Gaandeweg is deze verbeterd in sterkte en andere onderdelen. Het nadeel blijft nog altijd dat het een klein lampje is dat je niet kunt richten. Dat zijn precies de twee problemen die een externe flitser oplost. Zoals je bij fotografen ziet zijn deze flitsers een stuk forser met een groter bereik. Met juist gebruik kun je een mooi, egaal licht op je onderwerp schijnen.

Met een externe flitser kun je, naast je onderwerp goed belichten, ook het licht van een andere kant laten komen. Op die manier komen er mooie lichteffecten op je onderwerp. Apple probeert al een tijdje deze effecten na te bootsen met portretbelichting in de iPhone 8 en nieuwer.

Bekijk ook Zo werkt Portretbelichting op de nieuwste iPhones Portretbelichting is een creatieve functie van de iPhone. Hoe werkt Portretbelichting, hoe gebruik je de belichtingsfilters en meer: deze tip legt het allemaal uit.

Een flitsfunctie die fotografen ook veel gebruiken is bouncing. Hiermee richt je de flitser op bijvoorbeeld een plafond, waarna het licht over de hele kamer wordt gereflecteerd via het plafond. Het effect kan bijvoorbeeld een evenredig belichte ruimte zijn.

Wat we ook kunnen verwachten zijn hoesjes met een grotere flitser. Deze steek je ook in de Lightning-poort als een soort batterijhoes. Zo hoef je niet steeds een groot kopstuk mee te nemen, maar zit de flitser altijd op je toestel.

We verwachten geen professionele flitsers voor de iPhone, maar een externe flitser an sich is al een welkome toevoeging. Volgens de bron komt er ook ondersteuning voor het draadloos aansturen van andere accessoires. Dat wil zeggen dat je één zender fysiek koppelt met je iPhone, waarna andere accessoires weer kunnen worden aangestuurd.

Op dit moment kunnen ontwikkelaars van het MFi-programma een voorproefje inzien van hoe dit gaat werken. Apple staat de verkoop echter nog niet toe. Wanneer we de accessoires precies moeten verwachten is niet bekend, maar het lijkt niet lang meer te duren.