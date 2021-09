Twee zelfrijdende auto's van Apple zijn onlangs betrokken geweest bij een aanrijding. Het gaat om de eerste twee botsingen in twee jaar tijd. In beide gevallen botste een andere auto achterop.

Botsing met zelfrijdende auto’s

De ongelukken gebeurden in Californië, waar Apple al twee jaar lang rondrijdt met zelfrijdende auto’s. Het eerste ongeluk gebeurde in San Diego op 19 augustus. Daarbij stopte de Lexus RX 450h van Apple en werd vervolgens aangereden door een Hyundai. Er vielen geen gewonden. De tweede aanrijding vond plaats op 23 augustus in Cupertino, vlakbij het hoofdkwartier van Apple. Het voertuig stond in handmatige modus en remde, waarna er een Subaru Outback achterop botste. In beide gevallen werd het niet veroorzaakt door het Apple-voertuig of door de bestuurder.



Het ging om kleine incidenten, maar wat wel opvallend is dat er nu twee in korte tijd achter elkaar plaatsvinden. Sinds september 2019 was er geen schade meer gereden. Apple rijdt heel wat kilometers met de zelfrijdende auto’s. In 2020 gaat het om 30.000 kilometer, zo blijkt uit registraties, een flinke toename ten opzichte van voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat Apple in 2021 nog meer testkilometers heeft gemaakt, waardoor er ook meer kans is op ongelukken. Recente cijfers zijn echter niet beschikbaar.

Volgens de Californische RDW heeft Apple recent nog een nieuwe auto toegevoegd aan de collectie. Er rijden nu in totaal 69 auto’s rond met een vergunning. In de periode tussen mei en juli nam het aantal bestuurders toe van 76 naar 92. Op het hoogtepunt in oktober 2020 ad Apple echter 154 bestuurders.

Apple rijdt al sinds 2017 met zelfrijdende auto’s. Het zijn omgebouwde Lexus RX 450h-modellen, voorzien van sensoren en camera’s. Het zou moeten leiden tot een eigen ‘Apple Car’ die in de periode 2025-2030 wordt verwacht. Waarschijnlijk maakt Tim Cook dat niet meer mee als CEO, want hij zou plannen hebben om na de volgende grote productcategorie te stoppen. De kans is groot dat dit een AR/VR-bril is en niet een auto.