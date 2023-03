De ESR HaloLock Geo Wallet Stand is bijna niet kwijt te raken. Hij zit met stevige magneten aan je iPhone vast en als hij toch losraakt kun je de wallet terugvinden via Apple's Zoek mijn-netwerk.

ESR HaloLock Geo Wallet Stand

Het is alweer een tijdje geleden dat we aandacht hebben besteed aan een Kickstarter-project. Bij dit project kan het eigenlijk weinig meer mis gaan. ESR is namelijk een bekende fabrikant van onder andere fietshouders en de inzameling via Kickstarter heeft al bijna het tienvoudige binnengehaald. Maar zoals altijd bij Kickstarter: je loopt altijd het risico dat je je geld kwijtraakt.



Qua uiterlijk is het even wennen, deze ESR HaloLock Geo Wallet Stand. Hij lijkt in geen enkel opzicht op de Wallet-case van Apple . Hij heeft dan ook heel wat ingebouwde functionaliteit. Je kunt er pasjes in stoppen, maar er zit ook een oogje aan om je vinger in te steken. En je kunt ‘m gebruiken als stand om video’s te kijken, met een hoek tussen 15° en 170°, zowel in portret- als landschapsstand.

Deze wallet-case staat via Bluetooth in verbinding met je iPhone en speelt een alarmgeluidje af om te laten weten waar hij uithangt. Raak je het hoesje buitenshuis kwijt, dan kunnen anderen met een iPhone helpen om ‘m terug te vinden. Je kunt dan via Apple’s Zoek mijn-netwerk de locatie opzoeken, net zoals bij een AirTag.

Binnenin is ruimte voor drie pasjes. Die zul je niet zo snel kwijtraken, want de magneet klemt met een kracht vergelijkbaar met 1.500 gram aan je iPhone vast. Dat is tweemaal meer kracht dan bij de MagSafe-wallet van Apple. Er zit een oplaadbare batterij in, die drie maanden meegaat. Al die functies zorgen er wel voor, dat deze hoes behoorlijk dik is geworden. Je kunt de iPhone niet meer met de achterkant naar beneden vlak op tafel te leggen.

Minpuntje: deze hoes is gemaakt van nepleer, niet van het fijne leer waar Apple voor kiest. En je hebt keuze uit maar twee kleuren: middernacht of caramelbruin. Hij kost rond de €29 en wordt in mei geleverd, als alles volgens plan verloopt. Meedoen aan het Kickstarter-project kan via deze link.