Europese ontwikkelaars krijgen minder terug voor DTK Mac mini

Ongunstig voor Europeanen

Apple hanteert wel vaker het ‘America first’-principe, vooral bij de uitrol van nieuwe diensten en bij de prijsstelling van producten. Amerikanen zijn vaak eerder aan de beurt en zijn goedkoper uit, zelfs als je salestax en allerlei heffingen meetelt. Europese ontwikkelaars die hebben meegedaan aan het DTK-programma van Apple merken nu ook dat het voor hen ongunstiger uitpakt. Zij moesten €539 betalen voor de DTK Mac mini, waarmee ze hun apps geschikt konden maken voor Apple Silicon, maar ze krijgen slechts €412 terug. Terwijl Amerikanen $500 betaalden en die $500 ook volledig terugkrijgen.



Apple stuurde eind juni de Developer Transition Kits rond naar ontwikkelaars die ermee aan de slag wilden. De belofte was dat ze er een jaar gebruik van konden maken, om hun apps geschikt te maken voor Apple Silicon. Apple heeft daar zelf ook belang bij: hoe meer apps voor de M1-chip zijn aangepast, hoe interessanter het platform wordt voor gebruikers en hoe meer Macs er verkocht worden.

Ontwikkelaars kregen de DTK Mac mini relatief laat en moeten nu ook veel eerder dan gepland weer terugsturen, namelijk op 31 maart. Ze hebben daardoor maar een paar maanden gebruik kunnen maken van de Mac mini’s. Wel kunnen ze de komende maanden nog vragen stellen op een forum en technische ondersteuning ontvangen, voor de volledige periode van 12 maanden.

Bekijk ook Ontwikkelaars moeten Mac mini DTK terugsturen in ruil voor $500 [update] Apple heeft ontwikkelaars met de speciale Mac mini Developer Transition Kit gevraagd het model terug te sturen. In ruil daarvoor kregen ontwikkelaars een tegoedbon van $200 voor een nieuwe M1 Mac. Na kritiek heeft Apple dit verhoogd naar $500.

Aanvankelijk was Apple van plan om de ontwikkelaars een vergoeding van $200 te geven bij het terugsturen van de ontwikkelkit, maar dat viel niet in goede aarde. Later werd dit verhoogd naar $500, de oorspronkelijke prijs die ontwikkelaars zelf hebben betaald. Europese ontwikkelaars moesten voor het programma echter een hogere prijs betalen (€539, oftewel $650 volgens de huidige koers) en krijgen er nu minder voor terug. De bekende ontwikkelaar Steve Troughton-Smith klaagt dan ook dat het DTK-programma tot nu toe een aanfluiting is (maar heeft sindsdien zijn tweet weer verwijderd).

De Developer Transition Kit is een Mac mini met A12Z-chip, die alleen bedoeld is voor ontwikkelwerkzaamheden. Er zit 16GB RAM in, een 512GB SSD, twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten en een HDMI 2.0-poort. De ontwikkelaars kunnen het geld dat ze terug ontvangen investeren in de huidige Mac mini voor consumenten, die ook al op Apple Silicon draait. Die kost echter €799. Al met al lijkt het een betere deal om de DTK-versie gewoon te houden, al is dat volgens de voorwaarden niet toegestaan. Apple maakte bij het begin van het programma duidelijk dat het om een leenapparaat ging.

Bekijk ook Mac mini: alles over Apple's kleinste computer met M1 of Intel De Mac mini is Apple's kleinste en goedkoopste computer. Voor 799 euro koop je de Mac mini, waarbij je de keuze hebt uit nieuwe modellen met Apple Silicon of voorgangers met Intel-chip. De Mac mini is ideaal voor dagelijks gebruik, maar is ook als servers erg geschikt.

Het bedrag dat ontwikkelaars terugkrijgen (€431 of $500) is overigens niet vrij te besteden. Het wordt verstrekt in de vorm van een promocode, die tot eind 2021 te gebruiken is. Ontwikkelaars kunnen er bijvoorbeeld een nieuwe M1 Mac voor kopen, of een ander Apple-product.