Toen Apple afgelopen juni de overstap van de Mac naar ARM aankondigde, kwam Apple speciaal voor ontwikkelaars ook met de Developer Transition Kit. Dit is een speciaal omgebouwde Mac mini met A12Z-chip. Ontwikkelaars konden daarmee hun apps alvast klaarmaken voor de komst van de Macs met M1-chip later in 2020. Het was al bekend dat de aanschaf van deze speciale DTK Mac mini tijdelijk was en dat hij naar verloop van tijd weer retour moest. Nu is duidelijk wat hier tegenover staat.



Mac mini Developer Transition Kit retour in ruil voor $200 tegoedbon

Ontwikkelaars die hun apps vroegtijdig wilde aanpassen voor de M1 Macs, konden zich bij Apple melden voor de aanschaf van de speciale Mac mini Developer Transition Kit. Voor $500 kon je je als ontwikkelaar aanmelden voor het Quick Start Program. Eén van de voorwaarden was dat de Mac mini aan het eind van het programma weer terug moet.

Apple asking developers to return their Mac mini Developer Transition Kit (For developing Apple Silicon apps). They’ll be giving those developers a $200 credit toward a new Mac with an M1 chip. pic.twitter.com/uluPoO7hAC — Mark Gurman (@markgurman) February 4, 2021

Apple zegt in de verklaring dat de DTK Mac mini ‘binnenkort’ retour moet (zoals oorspronkelijk afgesproken) en dat je daar een tegoedbon ter waarde van $200 voor krijgt. Deze kan je inwisselen voor de aanschaf van een nieuwe Mac met M1-chip. Dat betekent dat je als ontwikkelaar dus $300 ‘verlies’ draait. Ook moet je het tegoed binnen drie maanden gebruiken. De Macs met M1-chip die Apple nu in het assortiment heeft, zijn bovendien een stuk duurder dan de DTK Mac mini.

Ontwikkelaars ontevreden

Een aantal ontwikkelaars is dan ook niet blij met de regeling. Apple beloofde bovendien dat je de DTK Mac mini een jaar kon gebruiken, maar die periode blijkt nu veel korter te zijn. Ter vergelijking: toen Apple bij de overstap van PowerPC naar Intel een soortgelijk programma had, kregen ontwikkelaars een Mac met Intel-chip gratis opgestuurd in ruil voor het retourneren van de speciale ontwikkelaarskit.

TWO HUNDRED DOLLARS? That doesn’t even go a third of the way towards the cheapest M1 Mac. It just about covers the 4 months the DTK was usable out of the 12 month lease you paid for — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 3, 2021

De Mac mini met M1 is momenteel de goedkoopste Mac. In Nederland kost dit model €799,10. In de VS betaal je $699. Bovendien hanteren sommige winkels lagere prijzen dan Apple, maar de code die je ontvangt is alleen bij Apple zelf in te wisselen.