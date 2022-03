Vanaf 1 april trekt DPG Media zich terug uit Blendle, de online krantenkiosk. Ooit was het een van de populairste apps op de iPhone, maar nu alle grote kranten zijn vertrokken is de toekomst van Blendle onzeker geworden.

DPG Media vertrekt bij Blendle

DPG Media heeft naar schatting een marktaandeel van 63 procent op de Nederlandse krantenmarkt en is daarmee het grootste mediabedrijf in Nederland. De voormalige Persgroep Nederland omvat titels als Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en het Parool. Blendle beschikte over nieuws en achtergronden uit de landelijke dagbladen en de regionale titels van DPG Media, maar daar komt per 1 april een einde aan. Hierdoor dreigt er een leegloop bij Blendle. Het abonnement van €10 per maand wordt daardoor minder interessant. Met een rechtszaak probeert Blendle het vertrek van DPG Media te voorkomen.



Een andere grote Nederlandse krantenuitgever, Mediahuis, deed niet mee aan Blendle. Mediahuis heeft een marktaandeel van 31 procent in de Nederlandse krantenmarkt met titels als De Telegraaf, Privé, Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Als opgeteld 94 procent van het Nederlandse krantenaanbod niet beschikbaar is in Blendle, vormt dat een serieus probleem.

NRC stapte al eerder op

In 2017 vertrok NRC uit Blendle, met als verklaring dat de app op de middellange termijn niet goed is voor de journalistiek. De krant concludeerde dat Blendle niet dé redding voor de journalistiek is, ook al werd dat vanaf het begin beweerd. Kwalijker vond NRC dat Blendle stopte met losse artikelen, waardoor de makers van de app in feite zelf uitgever en abonnementverkoper werden.

Van losse artikelen naar zelf abonnees werven

Tot 2019 was het mogelijk om losse artikelen uit kranten en tijdschriften te kopen, zodat je niet voor de hele uitgave hoefde te betalen als je maar in één artikel geïnteresseerd was. Het bleek bij zowel gebruikers als uitgevers in de smaak te vallen, omdat het aanvullende inkomsten waren. Na 2019 was het alleen nog mogelijk een abonnement op Blendle Premium af te sluiten.

Ook bij DPG Media zou er angst zijn dat Blendle concurrerend en zelfs kannibaliserend is voor de eigen abonnementenverkoop. In november zegde DPG Media het contract op met de huidige eigenaar van Blendle, het Franse Cafeyn. Volgens Lems zijn er in zeven jaar tijd “miljoenen euro’s” overgemaakt naar DPG Media en blijkt uit eigen onderzoek dat er helemaal geen sprake is van kannibaliserend gedrag. De doelgroepen zouden eerder complimentair zijn: een groot deel van de Blendle-abonnees heeft weinig interesse in een regulier krantenabonnement.

De werkelijke reden voor het vertrek van DPG Media zou wel eens met iets anders te maken kunnen hebben: plannen om een eigen Blendle-variant te ontwikkelen. Zo is recent Kiosk.nl van start gegaan, waar eigen DPG-artikelen worden aangeboden.

Ondertussen wachten we in Nederland nog steeds op hét Blendle-alternatief, Apple News. Dat werd al in 2015 uitgebracht, waarbij gebruik werd gemaakt van de Nederlandse technologie van PRSS. Maar ondertussen is Apple News nog steeds niet beschikbaar in Nederland en er zijn ook geen signalen dat het ooit nog komt.