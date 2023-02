Het is alweer bijna twee en een half jaar geleden dat Apple de eerste Mac met eigen Apple Silicon-chip uitbracht. Sindsdien zijn er al van heel veel apps geoptimaliseerde versies verschenen, waaronder ook veelal populaire apps als Photoshop, Microsoft Office en Chrome. Maar van de veelgebruikte app Skype ontbrak de Apple Silicon-versie nog altijd. Onlangs maakte Microsoft dan eindelijk bekend dat vernieuwde Skype voor M1- en M2-Macs er binnenkort voor iedereen aan komt.



Skype voor Apple Silicon in de maak

Volgens Microsoft is de geoptimaliseerde Skype-versie op Macs met Apple Silicon-chip drie keer sneller dan de vorige versie. De niet geoptimaliseerde versie van Skype is wel bruikbaar op Apple Silicon Macs dankzij Rosetta, maar profiteert niet van de prestatieverbeteringen die de chips bieden. Microsoft zegt dat zowel de chats als de video- en audiogesprekken profiteren van de verbeterde versie.

In een video laat Microsoft zien hoe snel het wisselen tussen chats gaat. Ook de verbinding tijdens (video)gesprekken zou volgens Microsoft een stuk stabieler moeten zijn en de kwaliteit van audio en video is in de nieuwe versie verbeterd. Het is niet duidelijk waarom het zo lang geduurd heeft voordat Microsoft de geoptimaliseerde versie van Skype uitbrengt.

Overigens moet je als gewone Skype-gebruiker nog wel eventjes geduld hebben. De Apple Silicon-versie komt binnenkort voor iedereen uit. Kun je daar niet meer op wachten, dan kun je de Skype Insider-app alvast downloaden. Dat is een soort betaversie waar de ondersteuning voor Apple Silicon al in zit.