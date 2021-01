Draadloze opladers zijn steeds populairder en het aanbod groeit met de maand. Met MagSafe hoopt Apple de opladers opnieuw een boost te geven. Ooit waren er ook plannen om je AirPods-doosje op te laden door deze achterop je iPhone te leggen, het zogenaamde reverse charging. Je gebruikt dan dus het ene Apple-apparaat om het andere op te laden. Tot op heden is dit er nog niet van gekomen, maar het zou zomaar kunnen dat we dit in de toekomst alsnog zien. En daar zou de MacBook een rol in kunnen spelen.



‘Toekomstige MacBook is draadloze oplader voor iPhone en meer’

Apple heeft twee patenten waaruit blijkt dat de MacBook kan dienen als draadloze oplader. De bijgevoegde afbeeldingen laten zien hoe je je iPhone en Apple Watch zou kunnen opladen via de vlakken naast de trackpad. Maar ook een gesloten MacBook zou je andere apparaten van stroom kunnen voorzien.

Met de spoelen in de MacBook zou je zowel de laptop zelf als andere apparaten kunnen opladen. Het voordeel hiervan is dat je geen kabel nodig hebt om eventjes je iPhone op te laden als je aan het werk bent op je laptop, al ligt je iPhone wel een beetje in de weg als je tegelijkertijd ook aan het typen bent. Het is vooral onhandig als je onderweg bent, zo omschrijft Apple. Doordat je je Apple-apparaten op de MacBook kan opladen, heb je maar één kabel nodig.

Behalve een iPhone of Apple Watch, is in de afbeeldingen ook een iPad te zien die je draadloos op zou kunnen laden. Sterker nog, het is volgens het patent ook mogelijk om je iPhone of Apple Watch op te laden door deze op de achterkant van de iPad te leggen. Je zou alle apparaten zelfs kunnen stapelen, zodat ze allemaal opgeladen worden.

Nu nog toekomstmuziek

Of Apple ooit zover komt, valt nog te bezien. Apple’s plannen rondom draadloos opladen lopen nog niet van een leien dakje. De AirPower werd geannuleerd en ook het onderling draadloos opladen is nog geen realiteit geworden. Bovendien ondersteunt de Apple Watch ook anno 2021 nog alleen maar de eigen specifieke oplader en werkt hij niet met gewone Qi-opladers. Desalniettemin zien wij deze mogelijkheden graag terug. Al eerder doken er soortgelijke patenten op, wat laat zien dat Apple hier al jarenlang mee bezig is.