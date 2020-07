Videoland wordt vaak gezien als de Nederlandse variant van Netflix, maar de dienst van RTL biedt naast films en series ook een aanbod van tv-programma’s van de zendergroep. Nu komt live tv-kijken daar nog bij. De eerste groep gebruikers vindt nu in de Videoland-app de livestreams van de belangrijkste RTL-zenders, zo ontdekte iCulture. Videoland wil met de eerste test feedback van gebruikers verzamelen, om de functie nog verder te verbeteren.



Videoland met live tv

Al enige tijd biedt Videoland incidenteel een aantal livestreams aan, bijvoorbeeld van darttoernooien. Maar sinds kort is het voor een aantal abonnees ook mogelijk om live naar de lineaire RTL-zenders te kijken. Het gaat om RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8. Er zijn momenteel nog geen livestreams van de themazenders van RTL, zoals RTL Crime. Je vindt de livestreams op de startpagina in de Videoland-app, tussen het andere aanbod. Zenders van NPO of Talpa zijn niet te kijken.

Behalve live tv-kijken kun je het huidige programma ook vanaf het begin starten. In een pop-up maakt RTL duidelijk dat vooralsnog een klein aantal gebruikers de live zenders zien, maar het is niet duidelijk hoeveel. De startpagina toont het huidige programma, maar er is nog geen tv-gids. De zenders worden in HD-kwaliteit afgespeeld en Videoland roept gebruikers op om vooral feedback te geven.

De livestreams zijn beschikbaar op alle apparaten, dus vide app op iPhone, iPad en Apple TV als op het web. Het is nog niet bekend wanneer de livestreams voor alle gebruikers beschikbaar komen. Onlangs startte Videoland met een instapbundel met reclame, zodat je voor een lager maandbedrag per maand kunt streamen.