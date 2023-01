De Travel Mug 2 van Ember is al een tijdje te koop. Met deze fles houd je je warme drank op precies de temperatuur die jij hebt gekozen. Er zit een soort schotel bij waarmee je de batterij in de fles kunt opladen. Met een soort matrix-display kun je op de fles de temperatuur en het batterijpercentage zien.

Ember Travel Mug 2+

Wat er dan nieuw is aan de pas aangekondigde Travel Mug 2+? Dat is ondersteuning voor de Zoek mijn-app van Apple. Net als AirTags en VanMoof-fietsen, kun je ook deze thermosfles terugvinden via deze app. Er zit een speaker in zodat je op basis van piepjes kunt horen waar de fles zich bevindt. Ben je zelf niet eens in de buurt, dan kunnen andere Apple-gebruikers die wél bij de fles zijn (ongemerkt) bijdragen aan het lokaliseren ervan.

De fles heeft dus een nieuwe chip en een nieuwe speaker. Desondanks blijft de prijs gelijk. Uiteindelijk zal de Travel Mug 2+ ook het vorige model vervangen. De fles is beschikbaar in het tweede kwartaal van 2023.

Wat kan de Ember Travel Mug 2 nog meer?

Je zou het van een fles misschien niet verwachten, maar ze kunnen tegenwoordig best veel. Zo bleek ook uit onze review van de HidrateSpark 2 slimme waterfles. Naast alle reeds genoemde features, kan de Travel Mug 2+ van Ember nog meer, al zit het ook in de Travel Mug 2 die al te koop is.

Eén van de interessantste functies is geschikt voor koffie- en theedrinkers. Te veel cafeïne is niet goed voor je, dus Ember helpt je met het bijhouden van je inname. In de bijbehorende app geef je aan wat je drinkt en of je er bijvoorbeeld melk bij doet. Je zult vanzelf zien dat de cafeïne-inname wordt gesynchroniseerd met de Gezondheid-app van Apple.

Knoei je weleens? De Travel Mug 2+ heeft een lekvrij deksel. En als je bang bent dat het apparaat (want dat is het in feite) stuk gaat als je hem per ongeluk in het water laat vallen, dan hoef je je geen zorgen te maken. Hij voldoet aan de IPX7-norm en kan dus volledig ondergedompeld worden. De batterijduur is ongeveer 3 uur, maar daarna blijft je drank nog steeds warm vanwege de isolerende eigenschappen van de fles.

Als je niet kunt wachten op de Travel Mug 2+ of als Zoek mijn-ondersteuning toch niet zo belangrijk voor je is, dan kun je voor €229,95 de Ember Travel Mug 2 kopen bij Apple.