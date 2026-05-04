Apple Watch SE 3 nu fors in prijs gedaald

De Apple Watch SE 3 is de goedkoopste smartwatch van Apple en is momenteel flink goedkoper op te pikken bij Amazon. We vertellen je alles over de actie.

Apple Watch SE 3 tijdelijk flink afgeprijsd

Met de Apple Watch SE 3 scoor jij een slim horloge, die perfect is voor het alledaagse leven. Het is de voordeligste smartwatch van Apple, maar toch zit hij boordevol handige sensoren en functies. Krijg te weten hoe je geslapen hebt dankzij de slaapscore, hoeveel stappen je zet op een dag en al je meldingen zie je direct op je pols.

Hij heeft een adviesprijs van €269,-, maar momenteel is de Apple Watch SE 3 bij Amazon te vinden voor €235,-.

Apple Watch SE 3: houd je gezondheid nauwlettend in de gaten

De Apple Watch SE 3 is in de eerste plaats een verlengde van je iPhone. Al je meldingen ontvang je op je pols. Word je gebeld, maar ligt je iPhone net buiten bereik? Dan neem je gewoon aan met de smartwatch dankzij de ingebouwde microfoon en speaker. Ook stuur je standaardreacties op berichten als je geen tijd hebt om uitgebreid te reageren. Boodschappen reken je razendsnel af, want er zit ook een NFC-chip in verwerkt zodat je contactloos kan betalen.

Ga je sporten, dan houd de SE 3 alle relevante waardes voor je bij. Zo weet je precies hoe hoog je hartslag is, maar ook de zuurstofwaardes in je bloed of het aantal stappen dat je zet tijdens het wandelen. Verder weet je precies hoe goed je nachtrust is en merkt dit slimme klokje het als je slaapapneu hebt.

Ook AirPods Pro 3 (bijna) laagste prijs ooit

AirPods Pro 3 zonder case

Geen nieuwe Apple Watch nodig, maar wel nieuwe draadloze oordopjes? De nieuwste Pro-oortjes van Apple, de AirPods Pro 3, zijn op het moment ook met hoge korting te scoren. Begin maart waren ze nog te vinden voor €207,95, wat de laagste prijs ooit was. Nu heeft Amazon ze voor €209,90, dus dat scheelt niet veel!

Je beschikt met de AirPods Pro 3 over de beste noise cancellation. Ze passen zich automatisch aan je voorkeuren aan. Bovendien weten ze wanneer je een gesprek met iemand start en wordt het volume automatisch verlaagd.