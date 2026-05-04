Mac mini ineens veel duurder: Apple schrapt het instapmodel (maar hier vind je hem nog wel goedkoper)

De Mac mini is ineens veel duurder dan voorheen. Apple heeft de instapprijs stilletjes verhoogd met maar liefst €250,- en daar is een duidelijke reden voor.

De Mac mini was jarenlang Apple’s meest voordelige Mac, maar sinds dit voorjaar is die plek ingenomen door de MacBook Neo. Desalniettemin was je met de Mac mini voordelig uit als je op zoek was naar een desktop-Mac en al voorzien was van een goed scherm, muis en toetsenbord. Maar nu heeft Apple een flinke schep bovenop de prijs gedaan. In plaats van €719,- ben je nu minimaal €969,- kwijt voor een Mac mini met M4-chip, zo ontdekte MacRumors.

Mac mini M4 nu veel duurder

De prijsverhoging is het gevolg van het verdwenen instapmodel. Apple had voorheen een Mac mini met M4-chip, 16GB RAM en 256GB opslag in het assortiment, die je dus al voor zo’n €719,- in huis kon hebben. Dit instapmodel is vooral ideaal voor iedereen die niet zoveel met offline bestanden werkt en vooral online veel werkt, of gebruikmaakt van externe ssd-opslag. Dit instapmodel was echter al een tijdje niet meer verkrijgbaar bij Apple, maar nu is deze helemaal uit het assortiment verdwenen.

De Mac mini (evenals de Mac Studio) kampt al een tijdje met slechte verkrijgbaarheid. Dat komt mede doordat ze populair zijn als AI-machines. De vraag is simpelweg groter dan het aanbod wat Apple kan bieden. Bovendien heerst er al geruime tijd een flink tekort op de markt voor geheugenchips, waardoor RAM ook ineens veel duurder geworden is.

Bekijk ook Mac mini en Mac Studio tijdelijk niet leverbaar – dit speelt er De Mac Studio en Mac mini zijn twee van Apple’s desktop Macs. Beide zijn nu tijdelijk in bepaalde combinaties niet leverbaar.

Nu heeft Apple dus besloten om het 256GB-model van de Mac mini M4 helemaal uit het assortiment te halen, met als gevolg dat het model met 16GB RAM en 512GB opslag de voordeligste is. Deze komt qua adviesprijs echter uit op €969,-, wat dus €250,- duurder is dan het voormalige instapmodel.

Overigens heeft Apple de afgelopen tijd de opslagcapaciteiten van diverse Macs verhoogd. Zo wordt de MacBook Air inmiddels geleverd met standaard 512GB opslag (was 256GB) en krijg je bij de MacBook Pro nu zelfs standaard 1TB. Dit ging echter wel gepaard met een instapprijs die €100,- hoger lag dan van de voorgaande modellen. Maar deze prijsverhoging is een stuk minder hoog dan die nu van de Mac mini. Het zou zomaar kunnen dat Apple de prijs weer wat lager maakt als de Mac mini met M5-chip komt, die naar verwachting sowieso al vanaf 512GB begint.

Hier vind je hem nog wel goedkoper

Dat Apple nu gestopt is met het 256GB instapmodel van de Mac mini, betekent dat deze ook niet meer geproduceerd wordt. Echter zijn er momenteel nog wel wat winkels met voorraad, dus mocht je nog interesse hebben in een voordelige Mac mini, dan kun je nog je slag slaan. In onze prijsvergelijker vind je de laagste prijzen van dit moment.