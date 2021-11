PenPad tekenpaneel

Met PenPad hoef je niet via het scherm te wisselen tussen functies en kun je makkelijker doorwerken. Je hoeft dan de pen niet meer van het scherm te tillen. PenPad is een sneltoets-paneel voor Procreate, dat eruit ziet als een soort losse nummerpad. Maar dan met snelkoppelingen naar veelgebruikte tekenfuncties voor je iPad. Er is via Kickstarter €10.000 nodig om het idee te realiseren. Een derde daarvan is vandaag al meteen binnengehaald. Wil je meedoen, dan betaal je €55. De uiteindelijke winkelprijs wordt €84 met keuze uit zwart of wit.



PenPad is een idee van Marc Tuinier, oprichter van de Groningse start-up Pen Tips. Eerder maakte Tuinier al de een Apple Pencil-grip en de Pen Tips Lycra-handschoen.

Bij het uitwerken van zijn nieuwste idee heeft hij goed geluisterd naar de behoeften van digitale kunstenaars en wat ze nodig hebben om hun proces te verbeteren. PenPad gemaakt van duurzame materialen en de pictogrammen op de toetsen zijn thermisch gedrukt, waardoor het slijtvaster is. De verpakking is recyclebaar en om de milieu-impact nog verder te compenseren laat het bedrijf bomen planten. Maar het product moest ook stijlvol, betaalbaar en makkelijk in gebruik zijn. Installeren is volgens Tuinier erg gemakkelijk, zodat je er snel mee aan de slag kunt.

De Kickstarter-campagne is bedoeld om de productie te financieren, zodat het accessoire in maart 2022 wereldwijd gedistribueerd kan worden. PenPad werkt met iOS 14.4 en hoger en gaat vijf dagen mee op een batterijlading. Na twee uur is ‘ie weer volledig opgeladen.

Meer informatie is te vinden op Pen.tips