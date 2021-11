Het is een jaar geleden dat de eerste Macs met Apple Silicon werden aangekondigd. Tijdens een event op 10 november 2020 kondigde Apple de M1 aan, de eerste in eigen huis ontwikkelde processor voor Macs. Sindsdien is het snel gegaan.

Apple bracht meteen drie modellen uit met M1-chip: de MacBook Air en instapmodellen van de MacBook Pro en Mac mini. Allemaal werden ze met gejuich ontvangen: ze presteerden boven verwachting, hadden een veel langere accuduur en de overstap verliep voor veel mensen dan ook vrij soepel (al zijn er altijd uitzonderingen). Apple beloofde betere performance per watt en snellere geïntegreerde graphics vergeleken met Intel-processoren. En dankzij machine learning kon Apple er veel meer slimmere functies in stoppen. Is dat voor jou reden geweest om al over te stappen? We horen het graag in onze poll!



Apple heeft het waargemaakt, zo bleek al snel uit benchmarks. Begin dit jaar volgde de 24-inch iMac en afgelopen maand kregen we de 14-inch en 16-inch MacBook Pro erbij met nog snellere M1 Pro en M1 Max processoren. Daarmee bouwt Apple de voorsprong nog verder uit. Er zijn nog een paar Macs die nog niet de overstap naar Apple Silicon hebben gemaakt: de 27-inch iMac, de high-end Mac mini en de professionele Mac Pro wachten nog op een update.

Wat doe je met zoveel performance? Geld verdienen!

Voor al die performance zul je wel een toepassing moeten hebben. Op Reddit vroegen ze zich daarom af of de M1 Pro/Max geschikt zou zijn voor cryptocurrency mining. De processor is immers erg efficiënt en hij gebruikt minder stroom dan een afzonderlijke GPU. YouTuber UFD Tech besloot het te proberen met een M1 Pro en maakte er een video over, waarin hij uitlegt hoe je de benodigde software installeert op je M1 Mac. Goed om te weten: je kunt dit niet als achtergrondproces doen, want het minen van crypto kost zoveel kracht dat je je MacBook niet meer voor andere taken kunt gebruiken. Ook goed om te weten is dat je er rond de $13 per maand mee verdient, ongeveer 42 dollarcent per dag. Dat is leuk meegenomen, maar het schiet niet op als je steenrijk wilt worden of de aanschafkosten van je MacBook ermee terug wilt verdienen.

Ondertussen zit Intel ook niet stil. CEO Pat Gelsinger hoopt dat Apple uiteindelijk nog terugkeert als klant. Dat wil hij bereiken door op termijn betere chips te maken dan die van Apple. Maar of dat gaat lukken is nog zeer de vraag. Apple’s voorsprong is op dit moment erg comfortabel.