Vorige week kondigde Microsoft Windows 11 aan, de volgende grote versie van het besturingssysteem voor de pc. Op een Mac kun je het niet rechtstreeks installeren, maar het is wel mogelijk om het als virtuele desktop te gebruiken. Parallels heeft bevestigd dat ze staan te springen om Windows 11 met alle functies werkend te krijgen op de Mac. Zodra de Windows 11 Insider Preview beschikbaar is gaan ze ermee bezig, om het uiteindelijk uit te brengen voor de officiële versie van Windows 11.



De eerste Insider Preview kwam afgelopen maandag al uit, maar dat verliep met horten en stoten en er zitten niet alle functies in, zoals integratie met Microsoft Teams en ondersteuning voor Android-apps. Parallels kan nog niet beloven wanneer en hoe het gaat werken, maar zegt wel dat ze “al het mogelijke zullen doen om het voor elkaar te krijgen”.

Nick Dobrovolskiy, senior vice-president of Engineering and Support zegt erover:

Since Windows 11 has just been announced recently, the Parallels Engineering team is waiting for the official Windows 11 Insider Preview build to start studying changes introduced in the new OS to deliver full compatibility in future Parallels Desktop updates.