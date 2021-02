Dataverlies bij Big Sur-updaten

Het probleem werd voor het voetlicht gebracht door Mr. Macintosh. Volgens de site kan updaten naar Big Sur tot ernstige problemen leiden als je Mac krap in de opslag zit. Nadat meerdere mensen erover hadden geklaagd ontdekte Mr. Macintosh dat het installatiebestand van macOS Big Sur niet controleert of je wel genoeg interne opslag hebt. Tijdens het installeren reageert de Mac niet meer en kun je data kwijtraken. Officieel heb je voor de eerste keer installeren van Big Sur 35,5GB aan opslag nodig, maar daarin is de 13GB installatiebestand van macOS Big Sur niet meegerekend. Als je minder hebt kan het misgaan, omdat het installatieproces toch in gang wordt gezet.



Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan, totdat er bijna aan het einde van het proces een foutmelding verschijnt:

An error occurred preparing the software update.

Het lukt dan niet langer om de Mac te herstarten. Vooral Macs met een T2-beveiligingschip hebben last van dataverlies, als encryptie met FileVault 2 is ingeschakeld. Gebruikers kunnen dan niet hun admin-wachtwoord gebruiken om het herstelproces te starten. Ook het resetten van het wachtwoord lukt niet en de Doelschijfmodus blijkt onbruikbaar onder Catalina en Big Sur. In Mojave en High Sierra werkt het wel.

Wie heeft er last van?

Het probleem treft momenteel vooral mensen die hebben gewacht met updaten en nog op een oudere versie van macOS zitten (bijvoorbeeld Catalina). Het zijn vaak mensen die beschikken over een wat oudere of minder krachtige Mac, die nog even hebben afgewacht. Vaak beschikken deze Macs over wat minder vrije opslagruimte (onder de 50GB).

Het doet zich voor als je van deze oudere macOS-versie gaat voor het eerst gaat updaten naar macOS Big Sur. Bij latere puntreleases (dus van macOS 11.1 naar 11.2) heb je er geen last meer van.

Het probleem lijkt in alle huidige versies te zitten, ook in macOS Big Sur 11.2 en de nieuwste macOS Big Sur 11.3 beta.

Wat kun je eraan doen?

De oplossing is eigenlijk simpel: maak een backup voordat je gaat updaten naar macOS Big Sur (als je dat nog niet had gedaan). Je kunt dan bij problemen gewoon de hele schijf wissen en macOS opnieuw installeren. Daarna zet je de data terug.

Zit je al in de penarie, dan zou je in de herstelmodus via de Terminal-app kunnen proberen om wat bestanden te wissen, zodat er alsnog voldoende ruimte is. Dit werkt alleen als je FileVault niet hebt ingeschakeld. Is dat wel het geval, dan zou je een andere Mac kunnen aansluiten om te proberen je bestanden te redden.

Om toekomstige problemen te voorkomen kun je ervoor kiezen om geen Macs meer met 128GB of 256GB opslag aan te schaffen, maar een stapje hoger te gaan naar minimaal 512GB. Bij de huidige M1 Macs lijkt het een verstandiger keuze om te investeren in extra opslag in plaats van meer werkgeheugen (RAM).

Mr. Macintosh heeft Apple op de hoogte is van de bug, maar er is nog niet op gereageerd en het bedrijf heeft nog niet aangegeven wanneer er een oplossing komt.