Twitteraar Diego Jimenez maakte met behulp van de Opdrachten-app een automatisering om zijn iPhone beter te beschermen bij diefstal. Daarbij zorgt hij dat een dief de vliegtuigmodus niet kan inschakelen. Een gestolen iPhone is nooit helemaal te voorkomen, maar mocht het toestel in verkeerde handen vallen, dan wil je niet dat ook jouw privégegevens te bekijken zijn. Het vormt een mooie aanvulling op andere methoden om je iPhone beter te beschermen tegen diefstal.



Gebruik Schermtijd om te voorkomen dat een dief iets kan wijzigen aan je Apple ID en dergelijke. Een dief weet soms wel de toegangscode, maar niet de schermtijdcode.

Zorg dat het Bedieningspaneel niet getoond wordt op de vergrendelde iPhone.

Als je je al wat hebt verdiept in methoden om je iPhone beter te beschermen , dan ken je vast al de volgende tips:

De risico’s bij een ontgrendelde iPhone

Is je iPhone ontgrendeld, dan kan een dief veel meer: hij/zij kan proberen bepaalde functies uit te schakelen, kan data bekijken en soms ook instellingen aanpassen. De automatisering die we hier gaan bespreken, is specifiek bedoeld voor situaties waarbij iemand jouw iPhone ontgrendeld in handen heeft gekregen en gelijk de vliegtuigmodus wil inschakelen. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een dief de iPhone uit je handen grist of je onder bedreiging de iPhone afhandig maakt. In dat geval wil de dief voorkomen dat jij het toestel via Zoek mijn nog kunt traceren. De extra beveiligingslaag die we hieronder bespreken maakt het inschakelen van de vliegtuigmodus extra moeilijk.

Er is inmiddels een verbeterde versie van het oorspronkelijke stappenplan. Deze is in 3 stappen uit te voeren.

Het globale stappenplan

Download shortcut Airplane Defense en pas deze aan. Vervang in die opdracht de pincode en selecteer één of meer contacten die de locatie ontvangen. Maak daarna een persoonlijke automatisering voor ‘Schakel vliegtuigmodus in’. Kies daarin als enige taak ‘Voer opdracht uit’ en gebruik de zojuist aangepaste opdracht Airplane Defense.

Hieronder leggen we de stappen wat uitgebreider uit.

Ja maar, wat als?

Ben je hiermee 100% veilig? Nee! Er zijn altijd wel situaties te bedenken die niet volledig zijn afgedekt. Je krijgt met deze truc niet op magische wijze je gestolen iPhone terug, maar je hebt wel meer kans dat je de locatie kunt blijven volgen en je voorkomt dat kwaadwillenden je privédata kunnen inzien. Er zijn ongetwijfeld heel wat doemscenario’s te bedenken die nooit helemaal voorkomen kunnen worden:

Wat als de dief alleen op onderdelen uit is en de iPhone uit elkaar sloopt?

Wat als de dief het toestel meteen uitschakelt? Dat kan inderdaad gebeuren, maar dan is je toestel niet meer ontgrendeld en kunnen je privégegevens ook niet gelezen worden.

Stap 1: Airplane Defense downloaden en aanpassen

Download de shortcut Airplane Defense via deze link. Open de opdracht om de stappen te bekijken. Daarna pas je de pincode aan: in dit geval hebben we ter illustratie ‘1234’ gekozen, maar het is natuurlijk verstandiger om een moeilijke code te kiezen. De andere code ‘5425’ kun je laten staan, maar gebruik deze niet als je eigen geheime code. Deze dient namelijk als een soort lokaas om de dief te verleiden deze te accepteren. Blader iets verder omlaag naar de Comment “Add some recipients here” en voeg een of meer contactpersonen in, die de laatst bekende locatie ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld je partner of een goede vriend zijn.

Stap 2: Persoonlijke automatisering aanmaken

Maak nu een persoonlijke automatisering voor ‘Schakel vliegtuigmodus in’.

Open de Opdrachten-app en ga naar het tabblad Automatisering. Kies ‘Persoonlijke automatisering’. Blader omlaag en kies ‘Vliegtuigmodus’. Kies ‘Is ingeschakeld’ en tik op ‘Volgende’.

Tik op Voeg taak toe. Zoek naar ‘Opdrachten’. Kies Voer opdracht uit. Tik op het lichtblauw gekleurde invulvak ‘Opdracht’.

Kies de zojuist gedownloade opdracht ‘Airplane Defense’. Tik op Volgende. Zet de schakelaar UIT bij Vraag voor uitvoeren. Ook de schakelaar Meld indien uitgevoerd moet uitgeschakeld zijn. Tik op Gereed.

Belangrijk! Voer deze opdracht eerst een keer zelf uit. Je moet namelijk een paar keer toestemming geven en je wilt niet dat de dief daarmee geconfronteerd wordt. Let daarbij op dat je eerder gekozen contactpersonen meteen een berichtje met je locatie ontvangen, dus zorg dat deze persoon op de hoogte is (of vul eerst even je eigen naam in als contact).

Bij het uitvoeren van de opdracht krijg je de eerder getoonde code 5425 te zien. De dief zal denken dat dit de juiste code is en op Gereed drukken. Jij weet echter dat de code ‘1234’ is en alleen na het invoeren van deze code kun je daadwerkelijk de vliegtuigmodus inschakelen. Zelfs als de dief deze truc kent, zal het niet lukken om in korte tijd de juiste code in te voeren.

