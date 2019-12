Apple TV+ bestaat voor nu nog alleen uit eigen originele geproduceerde films en series, maar wellicht komt daar in de toekomst verandering in. Apple is in gesprek gegaan met studio's zoals MGM, die onder andere de James Bond-rechten heeft.

Met eigen series als The Morning Show op Apple TV+ heeft Apple een aardig succesje in handen. De serie heeft meerdere nominaties voor grote prijzen, waaronder de Golden Globes, maar Apple zou overwegen om het aanbod flink uit te breiden bestaande content. Volgens The Wall Street Journal is Apple onlangs in gesprek gegaan met twee partijen, MGM Holdings en Pac-12. Het zouden gaan om ‘inleidende gesprekken’, dus er is nog niets zeker.



‘Apple overweegt bestaande content voor Apple TV+’

MGM Holdings is het bedrijf achter MGM Studios, het bekende productiebedrijf en distributeur van onder andere de James Bond- en Robocop-franchise. Het toevoegen van een bestaand aanbod zou Apple TV+ voor een grotere doelgroep aantrekkelijk maken. Dit zou dan weer zorgen voor meer abonnees en dus meer inkomsten, waardoor er flink gas gegeven kan worden op het verder ontwikkelen van nieuwe series. Andere streamingdiensten sluiten al veel langer deals met bekende producenten en distributeurs. Exclusieve content maakt diensten aantrekkelijker. Disney+ speelt daar bijvoorbeeld handig op in, door al haar eigen content terug te trekken van Netflix en alleen op haar eigen dienst aan te bieden.

Naast MGM is Apple ook in gesprek gegaan met Pac-12. Dit bedrijf is minder bekend, maar heeft de rechten van sportwedstrijden van grote Amerikaanse universiteiten. Apple zou dergelijke sportwedstrijden live aan willen bieden. Hoewel dat voor ons in Europa een stuk minder interessant is, opent dit wellicht deuren voor andere sportevenementen.

Al eerdere interesse van Apple

Het is overigens niet de eerste keer dat er een bericht opduikt dat Apple misschien wel geïnteresseerd is in de James Bond. Al in 2017 schreven we dat Apple in de race is voor de James Bond-rechten, mogelijk voor haar eigen streamingdienst. Nu blijkt dus dat er recent beginnende gesprekken zijn geweest tussen Apple en MGM. Of dat ook tot een deal leidt, is nog maar de vraag.

Behalve James Bond zou Apple op deze manier ook de rechten kunnen krijgen van series als Fargo en The Addams Family. Volgens bronnen is namens Apple Adrian Perica in gesprek gegaan met MGM. Zij is bij Apple het hoofd van overnames.