Apple-Google COVID-19 oplossing doet het goed buiten de VS

Exposure Notification API nu in 16 landen

De Exposure Notification API van Apple en Google moet het gemakkelijk maken voor landen om een eigen COVID-19 app te bouwen. Buiten de VS loopt het prima. Vooral in Ierland, waar de lokale app 1,4 miljoen keer is gedownload. Op een totale bevolking van 4,8 miljoen Ieren is dat een bereik van 30%. In Duitsland is de app 16 miljoen keer gedownload sinds deze in juni beschikbaar kwam. Met 80 miljoen Duitsers komt het neer op 20% van de bevolking. Hoewel de apps niet door een meerderheid van de bevolking worden gebruikt, zou de deelname genoeg moeten zijn om een impact te hebben. Een onderzoek van Oxford University maakte eerder duidelijk dat het al mogelijk is om de verspreiding van het virus te beperken als 20-40% van de bevolking gebruik maakt van een tracking-app. Meer is natuurlijk altijd beter.



Sinds de Apple-Google API beschikbaar kwam zijn er apps in 16 landen uitgebracht, waaronder Italië, Japan, Litouwen, Zwitserland, Gibraltar, Saoedi-Arabië en Uruguay. Nadat de bouw van een eigen COVID-19 app mislukte, besloot het Verenigd Koninkrijk ook over te stappen op de Apple-Google API. Deze app is nog steeds in ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse COVID-19 app, die zich nog in de testfase bevindt en vanaf 1 september voor iedereen beschikbaar komt.

Eigen oplossingen in de VS

In de Verenigde Staten weigeren veel staten echter om de oplossing van Apple-Google te gebruiken. Alabama en Virginia doen wel mee en hebben sinds augustus een app. North Dakota en South Carolina, hebben aangegeven mee te willen doen, nu blijkt dat de verspreiding van het virus uit de hand loopt in de VS. Andere staten weigerden de Apple-Google-oplossing en maakten een eigen oplossing, waarbij persoonlijke informatie zoals de locatie van gebruikers continu wordt vastgelegd.

In de staat Utah kun je bijvoorbeeld de Healthy Together-app installeren, waarmee naam, locatie en telefoonnummer worden geregistreerd. Nadat slechts 200 mensen de app hadden geïnstalleerd besloten de autoriteiten om de GPS-tracking uit te schakelen, omdat ze begrepen dat mensen toch niet graag continu gevolgd wilden worden. Rhode Island gebruikt een app die locatiedata vastlegt, maar de informatie wordt daarbij wel anoniem gemaakt. De autoriteiten willen niet zeggen hoe vaak de app gedownload is.

De oplossing van Apple en Google pakt het privacyvriendelijker aan, met willekeurige en tijdelijke ID’s die tussen apparaten worden uitgewisseld via Bluetooth. Dit gebeurt lokaal, zonder dat er een centrale server aan te pas komt. Pas op het moment dat er een besmetting heeft plaatsgevonden kunnen gebruikers gewaarschuwd worden, maar ook dan krijgen de makers of betrokken instanties geen namen en locaties te zien van personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest. Een ander voordeel van de Apple-Google-oplossing is dat het technische gedeelte al voor een groot deel klaar is.

Als iemand besmet is, kan hij of zij dat melden, waarna de anonieme contacten van de afgelopen 14 dagen een melding krijgen. Of de Apple-Google API effectief is moet nog worden bewezen. Een vergelijking is lastig, omdat landen zelf mogen bepalen wanneer er sprake is van een contactmoment. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je 10 minuten vlakbij iemand hebt gezeten in een bus, maar er kan ook een langere of kortere periode worden gekozen. De onderlinge afstand op basis van Bluetooth-signaalsterkte kan ook verschillend zijn.