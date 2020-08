Het 'Luister nu' tabblad is nieuw in de Muziek-app in iOS 14 en macOS Big Sur. De betaversie van de Apple Music website heeft dit tabblad alvast gekregen. Deze vervangt het 'Voor jou' tabblad. Wat heb je aan dit nieuwe tabblad?

De introductie van het nieuwe ‘Luister nu’ tabblad op de webversie van Apple Music gaat gepaard met enkele nieuwe icoontjes in de zijbalk. De betaversie is eenvoudig door iedereen te testen, ook als je nog geen gebruiker van iOS 14 of macOS Big Sur bent. Apple Music voor web bestaat pas officieel sinds dit jaar, nadat het eerder al als beta gestart is. De vernieuwde betaversie bewijst dat Apple nieuwe functies ook naar de webversie brengt.



‘Luister nu’ tabblad in betaversie van Apple Music voor web

Wanneer je nu naar de gewone versie van Apple Music voor web gaat op music.apple.com zie je nog een ‘Voor jou’ sectie. Hier vind je onlangs afgespeelde muziek en afspeellijsten gebaseerd op jouw luistergedrag. Dit is in de kern niet veranderd in het nieuwe ‘Luister nu’-gedeelte op beta.music.apple.com. Wel is het grotendeels in een nieuw jasje gestoken.

Hoewel de inhoud dus weinig verandert, is het wel overzichtelijker geworden. Dat komt door de nieuwe grotere kaarten met content. Op de bovenstaande afbeelding zie je al één voorbeeld, maar deze rijkere plaatjes vind je door de hele pagina heen. Sommigen animeren ook, hoewel dat op dit moment nog niet helemaal vlekkeloos gaat. Het is dan ook een betaversie.

Een andere, kleine wijziging is de introductie van nieuwe icoontjes in de zijbalk. In de huidige publieke versie zijn deze ontworpen als en soort app-icoontjes die je op een iPhone vindt. Dat is in de beta verleden tijd. Icoontjes zijn nu minimalistischer en strakker. Ook zijn de symbolen her en der iets aangepast.

Apple Music website op tijd aangepast voor iOS 14 en macOS Big Sur

Op zich is het geen verrassing dat het nieuwe ‘Luister nu’ stuk en de nieuwe icoontjes ook naar de webversie van Apple Music komen. In de beta’s van iOS 14 en macOS Big Sur die nieuwe Apple Music functies inmiddels al een tijdje beschikbaar zijn zit het immers ook ingebouwd. We verwachten dan ook dat de nieuwe publieke versie van de Apple Music website gelijktijdig live gaat met deze grote software-updates.

Toch krijgt de webversie niet alle (nieuwe) functies van je iPhone en Mac. Zo mist er ondersteuning voor het meelezen van songteksten en kun je afspeellijsten niet aanpassen. Je kunt van laatstgenoemde alleen de naam wijzigen. Dat is niet zo erg, want deze webversie is vooral bedoeld voor als je geen Mac, iPhone of iPad met Apple Music erop kunt gebruiken. Alle basisfuncties van Apple Music werken en daar gaat het om.

Je kunt de beta van de Apple Music website gratis en eenvoudig testen via beta.music.apple.com. Dat kan op ieder besturingssysteem, dus je kunt hiervoor gewoon macOS Catalina of Windows gebruiken.