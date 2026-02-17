Er komt een volledig nieuwe MacBook aan: dit weten we al over Apple’s nieuwe betaalbare instapmodel

Apple heeft al jarenlang twee productlijnen van de MacBook: de MacBook Air en de MacBook Pro. Maar ooit had Apple ook nog gewoon alleen de “MacBook”, waarvan de laatste versie bekend stond als de 12-inch MacBook. In 2026 maakt de gewone MacBook een comeback, zo zijn de hele sterke geruchten. Maar wat weten we al over deze nieuwe MacBook 2026? Welke eigenschappen krijgt hij en hoe onderscheidt deze zich van de rest?





















Apple’s nieuwe instap MacBook 2026 in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de nieuwe 2026 MacBook in het kort:

Nieuw instapmodel, als extra lijn naast de MacBook Air en MacBook Pro

Voordelige prijs, goedkoper dan MacBook Air

Draait op een iPhone-chip, vermoedelijk A18 Pro

Aluminium ontwerp in meerdere fellere kleuren

Scherm rond de 13-inch of kleiner

Als laptopalternatief voor de voordelige instap-iPad

Waarom komt Apple met een nieuwe MacBook?

De twee huidige MacBook-lijnen bedienen een groot publiek, maar het kan natuurlijk altijd meer. Hoewel de MacBook Air de laatste jaren al erg voordelig geworden is (hij kost iets boven de €1.000,-), zijn concurrerende laptops vaak veel goedkoper. Denk aan de Chromebook-modellen, die veel in het onderwijs gebruikt worden.

In Apple’s iPad-lijn is er al een heel voordelig alternatief, wat nog altijd een heel populair model is: het instap-model van de iPad. Maar bij de MacBook-modellen is er niet zo’n goedkoper alternatief, waarmee Apple flink kan concurreren met veel goedkopere laptops. Vandaar dat Apple volgens bronnen aan een goedkopere MacBook werkt, gericht op het onderwijs. De eerste geruchten doken al in 2023 op, maar zijn de laatste maanden steeds hardnekkiger geworden.

Design MacBook 2026: compact en in vrolijke kleuren

Volgens de meeste geruchten wordt de nieuwe MacBook 2026 net als alle andere MacBooks gemaakt van aluminium. Volgens Mark Gurman gebruikt Apple een nieuwe techniek, waardoor de productie sneller en goedkoper kan. Qua formaat denken we dat hij iets compacter zal worden dan de huidige 13-inch MacBook Air, al zal dat waarschijnlijk niet zo heel veel schelen. Hij wordt vermoedelijk niet zo plat en compact als de vroegere 12-inch MacBook.

Apple zou bij dit model, net als bij het instapmodel van de iPad, willen uitpakken met diverse kleuren. Volgens bronnen heeft Apple diverse kleuren getest, waaronder lichtgeel, lichtgroen, blauw, roze, zilver en donkergrijs. Het doet ook een beetje denken aan de huidige iMac-modellen, die ook in allerlei kleuren beschikbaar zijn. Het zou echter de eerste draagbare Mac zijn die je in veel meer vrolijke kleuren kan kopen.

Er zijn in het verleden wel eens renders verschenen van hoe een toekomstige MacBook Air eruit zou kunnen zien, maar het zou zomaar kunnen dat dit meer iets is voor de aanstaande MacBook 2026.

Scherm: rond de 13-inch of kleiner

Qua display hoef je niet al teveel te verwachten van de MacBook 2026. Volgens bronnen is het schermformaat ongeveer 13-inch of iets kleiner. Hij wordt in ieder geval kleiner dan de 13,6-inch van de huidige MacBook Air. Qua beeldkwaliteit en beeldtechniek zitten de specificaties ook niet in het topsegment. Apple gaat gebruik maken van standaard LCD, zonder functies als 120Hz ProMotion of een extra hoge helderheid. We denken dat de algehele kwaliteit qua resolutie en scherpte wel in lijn ligt met het scherm van de MacBook Air.

Of het display ook een notch krijgt, is nog de vraag. Met een notch kan Apple de schermranden wat dunner maken, maar het zou ook kunnen dat Apple wat oudere schermtechnieken van de vroegere MacBook Air gaat gebruiken om kosten te drukken.

Prestaties: draait op iPhone-chip

Dit nieuwe instapmodel van de MacBook uit 2026 zal niet floreren op basis van prestaties, al kun je wel nog steeds een snelle MacBook verwachten. Deze nieuwe MacBook 2026 wordt het eerste model dat zal draaien op een iPhone-chip. Apple kiest daarbij vermoedelijk voor een A18 Pro-chip, die ook in de iPhone 16 Pro-modellen zit. Daarmee wordt dit model meer dan krachtig genoeg voor functies als webbrowsen, documenten maken en standaard foto- en videobewerking. Je kan er dan ook games op spelen, want functies als ray-tracing voor realistischere graphics zijn waarschijnlijk ook inbegrepen.

Maar door te kiezen voor een iPhone-chip, zal de nieuwe MacBook wel een stuk minder krachtig zijn dan de huidige MacBook Air. Echter, we verwachten dat dit model qua rekenkracht ongeveer gelijk zal zijn met die van de vroegere M1-chip die Apple in 2020 had. De iPhone-chips zijn inmiddels net zo krachtige als de eerste generaties M-chips, vandaar dat Apple nu ook die overstap kan maken voor een iPhone-chip in een MacBook. Maar vermoedelijk zijn die A-chips van de iPhone voor Apple voordeliger om te produceren, mede doordat het om grotere aantallen gaat. Daardoor kan de prijs van deze MacBook laag liggen.

De A18 Pro-chip is voorzien van 8GB RAM en dat zal waarschijnlijk bij deze MacBok 2026 hetzelfde zijn. Of je ook kan kiezen voor meer werkgeheugen, is nog maar de vraag. Bij iPhones is dat nooit het geval, omdat dit werkgeheugen ook gekoppeld zit aan de desbetreffende chip. Wellicht dat Apple toch nog een versie van de A18 Pro-chip met 12GB of 16GB RAM maakt, maar daar zijn nog geen geruchten over. Verwacht echter geen opties tot 32GB of meer. Qua opslag verwachten we minimaal 128GB, maar het zou ook kunnen dat Apple kiest voor 256GB als starthoeveelheid.

Poorten: hoeveel aansluitingen krijgt de MacBook 2026?

De 12-inch MacBook stond bekend om de enkele usb-c-poort die dit model had, waarmee je moest opladen en eventuele accessoires moest aansluiten. Het was het begin van de vele adapters, maar inmiddels zijn we bij de MacBook Air wel gewend dat er uitsluitend usb-c op zit. Hoeveel poorten de MacBook 2026 krijgt, is echter nog de vraag. Datzelfde geldt voor MagSafe. Het zou ons echter niets verbazen als Apple het houdt bij één usb-c-poort in combinatie met MagSafe. Zo kun je toch opladen én tegelijkertijd een accessoire gebruiken.

Qua specificaties van de poort verwachten we weinig spectaculairs. We denken niet dat Apple ondersteuning toevoegt voor de Thunderbolt-specificatie, omdat de doelgroep van dit model daar niet per se baat bij heeft. Om de kosten laag te houden, gaat het vermoedelijk om een gewone usb-c-poort met USB 3-snelheden, net als in de iPhone 16 Pro die dezelfde A18 Pro-chip heeft. USB 3 ondersteunt een overdrachtssnelheid van 10 Gb/s. Dat is genoeg om een een enkel extern scherm aan te sluiten. Verder denken we dat de koptelefoonaansluiting ook in begrepen is, omdat Apple die simpelweg nog altijd als standaard op alle MacBooks heeft.

Tot slot kun je uit gaan van een all-day battery life, zoals Apple dat vaak noemt. De huidige MacBook Air heeft een batterijduur van 15 uur voor draadloos internetten en tot 18 uur voor video streamen. Bij de nieuwe MacBook is dat waarschijnlijk op ongeveer hetzelfde niveau, mede door de energiezuinigheid van de A18 Pro-chip.

Prijs: de grootste aantrekkingskracht van de nieuwe MacBook

Het aspect waar de nieuwe MacBook het vooral van moet hebben, is de prijs. Volgens bronnen wil Apple een prijs van zo’n $600,- hanteren, wat neer komt op vermoedelijk zo’n €700,-. Daarmee ligt hij wel boven het niveau van concurrerende Chromebooks, maar is hij wel honderden euro’s goedkoper dan een MacBook Air. Bovendien is hij met zo’n prijs nog maar een fractie duurder dan een instap-iPad in combinatie met een Magic Keyboard Folio.

Ben je nu nog op zoek naar een voordelige MacBook? De huidige MacBook Air is goedkoper dan ooit en in onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

Release verwacht in voorjaar 2026

We verwachten dat de nieuwe instap-MacBook in het voorjaar van 2026 wordt aangekondigd. Volgens recente berichten wil Apple dit nieuwe model in maart 2026 onthullen, met een release kort erna. Het zou een van de belangrijkste nieuwe producten van de eerste helft van het jaar worden. Lees meer in ons artikel over de verwachte release van de goedkopere MacBook.

FAQ MacBook 2026: jouw vragen beantwoord

Heb je nog vragen over de nieuwe MacBook 2026? Hieronder vind je mogelijk het antwoord.

Wat maakt de nieuwe instap-MacBook bijzonder? Het meest bijzondere is dat dit de eerste MacBook wordt die draait op een iPhone-chip. Daarmee kan Apple dit model ook goedkoper maken, om zo te concurreren met andere goedkopere laptops. Is de nieuwe instap-MacBook iets voor mij? Dit nieuwe model zal vooral gebruikers aanspreken die op zoek zijn naar een snelle laptop voor webbrowsen, video’s kijken en werken aan documenten. Het is daarmee ook een concurrent voor de instap-iPad, maar dan voor mensen die liever een laptopachtig apparaat willen. Ook voor middelbare school scholieren zal dit model interessant zijn. Komt hij ook in meerdere kleuren? Deze nieuwe MacBook komt vermoedelijk in meerdere vrolijke kleuren. Kleuren als geel, groen en blauw zouden al worden getest. Er zal waarschijnlijk ook een standaardkleur als zilver of donkergrijs bij zitten. Hoe goedkoop wordt deze MacBook? De prijs is nog niet bekend, maar waarschijnlijk ben je tussen de €600,- en €800,- kwijt voor dit nieuwe instapmodel van de MacBook. Moet ik de MacBook Air kiezen of toch deze nieuwe goedkope MacBook? Als je op zoek bent naar een nieuwe MacBook, kunnen we ons voorstellen dat je twijfelt tussen een MacBook Air en deze instap-MacBook. Ben je van plan om dagenlang op de MacBook te werken, heb je af en toe wat zware programma’s nodig en wil je er heel lang mee doen, dan lijkt de MacBook Air meer voor jou geschikt. Deze is namelijk een stuk krachtiger en geavanceerder. Je kan daar bovendien ook nog kiezen voor een groter 15-inch model. Ook HBO- of WO-studenten kunnen waarschijnlijk beter voor dit model gaan.



Zoek je een MacBook om af en toe wat computerwerk op te doen of wil je hem gebruiken voor de middelbare school, dan is het aankomende instapmodel vermoedelijk de beste keuze.

Lees ook onze MacBook vergelijking voor alle huidige modellen en de onderlinge verschillen. Als je je keuze gemaakt hebt, vind je hier de beste prijzen als je een nieuwe MacBook wil kopen.

